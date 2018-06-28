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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинский омбудсмен заявила, что не верит заявлениям российской коллеги Москальковой

74 Читати новину українською
Людмила Денисова
Людмила Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что не верит заявлениям российского омбудсмена Татьяны Москальковой в отношении осужденного режиссера Олега Сенцова.

Об этом она сказала в эфире канала "112 Украина".

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Сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой. Я могу твердо говорить о том, насколько жив и здоров Олег (Сенцов), только после того, как я сама его увижу,
– заявила Денисова.

Она также подчеркнула, что не получила ответ на вопрос от российской коллеги.

"Я ничего не знаю. Я пыталась остановить машину с омбудсменом РФ Москальковой для того, чтобы все-таки мне объяснили и нашим гражданам, почему мне не дают доступа к Олегу Сенцова. Но ни на один вопрос никто не смог мне ответить", – объяснила она.

На вопрос журналистов о своих дальнейших действиях Денисова ответила: "Давайте проживем сегодняшний день и тогда будем составлять планы".

Напомним, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова в целом удовлетворительное, однако в связи с его голоданием остаются опасения.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости политики
Источник: 24 Канал
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