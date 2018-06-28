Украинский омбудсмен заявила, что не верит заявлениям российской коллеги Москальковой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что не верит заявлениям российского омбудсмена Татьяны Москальковой в отношении осужденного режиссера Олега Сенцова.

Об этом она сказала в эфире канала "112 Украина".

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Сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой. Я могу твердо говорить о том, насколько жив и здоров Олег (Сенцов), только после того, как я сама его увижу,

– заявила Денисова.

Она также подчеркнула, что не получила ответ на вопрос от российской коллеги.

"Я ничего не знаю. Я пыталась остановить машину с омбудсменом РФ Москальковой для того, чтобы все-таки мне объяснили и нашим гражданам, почему мне не дают доступа к Олегу Сенцова. Но ни на один вопрос никто не смог мне ответить", – объяснила она.

На вопрос журналистов о своих дальнейших действиях Денисова ответила: "Давайте проживем сегодняшний день и тогда будем составлять планы".

Напомним, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова в целом удовлетворительное, однако в связи с его голоданием остаются опасения.