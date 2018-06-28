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22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Український омбудсмен заявила, що не вірить заявам російської колеги Москалькової

112 Читать новость на русском
Людмила Денисова
Людмила Денисова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила про те, що не вірить заявам російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо засудженого режисера Олега Сенцова.

Про це вона сказала в ефірі каналу "112 Україна".

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Сьогодні я не вірю жодним заявам Москалькової. Я можу твердо говорити про те, наскільки живий і здоровий Олег (Сенцов), тільки після того, як я сама його побачу,
– заявила Денисова.

Вона також наголосила, що не отримала відповіді на запитання від російської колеги.

"Я нічого не знаю. Я намагалася зупинити машину з омбудсменом РФ Москалькової для того, щоб все-таки мені пояснили і нашим громадянам, чому мені не дають доступу до Олега Сенцова. Та ні на одне питання ніхто не спромігся мені відповісти ", – пояснила вона.

На питання журналістів про свої подальші дії Денісова відповіла: "Давайте проживемо сьогоднішній день і тоді будемо складати плани".

Нагадаємо, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що стан незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова в цілому задовільний, проте у зв'язку з його голодуванням залишаються побоювання.

Теги: Новини політики Новини України Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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