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      Это люди среднего звена, – эксперт о новых назначениях Рады

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      Сергей Гайдай
      Сергей Гайдай / pravda.com.ua

      Верховная Рада Украины 9 созыва на своем первом заседании одобрила новый состав Кабинета Министров. Кроме этого, парламент уже проголосовал за нового главу СБУ, утвердил руководителей 23 комитетов и должен согласовать ряд других важных назначений.

      Политтехнолог Сергей Гайдай в прямом эфире 24 канала в программе "Политанатомия" рассказал, что ему больше всего не нравится в тех, кого сейчас назначают на должности.

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      "Такое ощущение, что это – люди так называемого среднего звена. Они ничем не известны, но якобы имеют какой-то опыт и амбиции. Но они не лидеры. К тому же, эти люди очень хорошо знают, как понравиться", – отметил он.

      Там уже началось. Например, Арахамия и несколько других были очень лояльными к предыдущему президенту Порошенко. Теперь они лояльны к президенту Зеленскому,
      – добавил Гайдай.

      И подчеркнул, что сейчас в украинской политике не хватает неудобных людей. То есть тех, которые имеют свое мнение, свою концепцию, и готовы за них бороться даже с тем, кто их нанимает. Однако, политтехнолог не уверен, можно ли таких найти в Украине.

      "Я таких не вижу. Сейчас вижу друзей, знакомых, окружение и людей, которых взяли из среднего звена и которые классно умеют демонстрировать лояльность", – подытожил эксперт.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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