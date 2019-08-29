Это люди среднего звена, – эксперт о новых назначениях Рады

Верховная Рада Украины 9 созыва на своем первом заседании одобрила новый состав Кабинета Министров. Кроме этого, парламент уже проголосовал за нового главу СБУ, утвердил руководителей 23 комитетов и должен согласовать ряд других важных назначений.

Политтехнолог Сергей Гайдай в прямом эфире 24 канала в программе "Политанатомия" рассказал, что ему больше всего не нравится в тех, кого сейчас назначают на должности.

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"Такое ощущение, что это – люди так называемого среднего звена. Они ничем не известны, но якобы имеют какой-то опыт и амбиции. Но они не лидеры. К тому же, эти люди очень хорошо знают, как понравиться", – отметил он.

Там уже началось. Например, Арахамия и несколько других были очень лояльными к предыдущему президенту Порошенко. Теперь они лояльны к президенту Зеленскому,

– добавил Гайдай.

И подчеркнул, что сейчас в украинской политике не хватает неудобных людей. То есть тех, которые имеют свое мнение, свою концепцию, и готовы за них бороться даже с тем, кто их нанимает. Однако, политтехнолог не уверен, можно ли таких найти в Украине.

"Я таких не вижу. Сейчас вижу друзей, знакомых, окружение и людей, которых взяли из среднего звена и которые классно умеют демонстрировать лояльность", – подытожил эксперт.

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