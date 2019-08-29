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      Це люди середньої ланки, – експерт про нові призначення в Раді

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      Сергій Гайдай
      Сергій Гайдай / pravda.com.ua

      Верховна Рада України 9 скликання на своєму першому засіданні схвалила новий склад Кабінету Міністрів. Окрім цього, парламент вже проголосував за нового голову СБУ, затвердив очільників 23 комітетів та має погодити низку інших важливих призначень.

      Політтехнолог Сергій Гайдай в прямому ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія" розповів, що йому найбільше не подобається у тих, кого зараз призначають на посади.

      Важливо! Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України

      "Таке відчуття, що це – люди так званої середньої ланки. Вони нічим не відомі, але начебто мають якийсь досвід та амбіції. Але вони не лідери. До того ж, ці люди дуже добре знають, як сподобатися", – зазначив він. 

      Там вже почалося. Наприклад, Арахамія та декілька інших були дуже лояльними до попереднього президента Порошенка. Тепер вони лояльні до президента Зеленського,
      – додав Гайдай.

      І наголосив, що зараз в українській політиці не вистачає незручних людей. Тобто тих, які мають свою думку, свою концепцію, й готові за них битися навіть з тим, хто їх наймає. Однак, політтехнолог не впевнений, чи можна таких знайти в Україні.

      "Я таких не бачу. Зараз бачу друзів, знайомих, оточення та людей, яких взяли з середньої ланки і які класно вміють демонструвати лояльність", – підсумував експерт.

      Відео першого засідання ВРУ: онлайн-трансляція

       

       

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      Теги: Верховна Рада Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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