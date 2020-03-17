Это метод кнута, – журналистка о карантине в Украине

В Украине ввели строгий карантин, который предварительно продлится до 3 апреля. Журналистка Татьяна Даниленко в эфире 24 канала в программе "Полит.бюро" отметила, что украинская власть вводит карантинные мероприятия, которые скорее похожи на метод кнута. При этом, никаких "пряников" украинцам правительство не предлагает.

Она сказала, что карантин вводят, чтобы не было коллапса медицинской системы и хаоса в странах. Однако Украина это делает "по-особенному".

К теме На эвакуацию из Германии и Турции ждут 1392 украинца

"Мы вводим (карантин – 24 канал) синхронно с Европой. Я переписываюсь со своими коллегами из разных стран: Нидерланды, Швеция, Польша, Словакия, Австрия – везде используют методы кнута и пряника. У нас пока только кнут. Пряник мы увидели сегодня в законе, который избавил большой бизнес от земельного налога и налога на недвижимость. Также ЕСВ для ФЛП. Это все пряники", – отметила Даниленко.

Она добавила, что проблема в отсутствии различных социальных программ. К примеру, для пожилых людей.

Вопросы к власти, как она использовала те 2,5 месяца (время, когда в Украине еще не было случаев заражения коронавирусом – 24 канал) – риторические. Они зависли в воздухе, ведь мы не знаем, обеспечило ли нас государство масками, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим,

– подтвердила Даниленко.

Что известно о карантине в Украине?

Предварительно известно, что он должен продлиться до 3 апреля. На этот период ограничили движение общественного транспорта, железнодорожное и авиационное сообщение как внутри так и вне страны.



Также ограничения касаются работы торговых центров, спортивных залов, кафе и ресторанов. Они должны быть закрытыми. Но, несмотря на это, разрешается приготовление пищи на вынос.

Как уберечься от коронавируса: видео