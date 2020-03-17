Це метод батога, – журналістка про карантин в Україні

В Україні запровадили суворий карантин, який попередньо триватиме до 3 квітня. Журналістка Тетяна Даниленко в ефірі 24 каналу у програмі "Політ.бюро" зазначила, що українська влада запроваджує карантинні заходи, які швидше схожі на метод батога. При цьому, жодних "пряників" українцям уряд не пропонує.

Вона сказала, що карантин запроваджують, аби не було колапсу медичної системи і хаосу в країнах. Однак Україна це робить "по-особливому".

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"Ми запроваджуємо (карантин – 24 канал) синхронно з Європою. Я листуюся зі своїми колегами з різних країн: Нідерланди, Швеція, Польща, Словаччина, Австрія – скрізь використовують методи батога і пряника. В нас наразі лише батіг. Пряник ми побачили сьогодні у законі, який позбавив великий бізнес від земельного податку і податку на нерухомість. Також ЄСВ для ФОПів. Це всі пряники", – зауважила Даниленко.

Вона додала, що проблема у відсутності різних соціальних програм. До прикладу, для літніх людей.

Запитання до влади, як вона використала ті 2,5 місяці (час, коли в Україні ще не було випадків зараження коронавірусом – 24 канал) – риторичні. Вони зависли в повітрі, адже ми не знаємо, чи забезпечила нас держава масками, апаратами штучної вентиляції легенів та іншим,

– ствердила Даниленко.

Що відомо про карантин в Україні?Попередньо відомо, що він має тривати до 3 квітня. На цей період обмежили рух громадського транспорту, залізничне і авіаційне сполучення як всередині так і зовні країни.



Також обмеження стосуються роботи торговельних центрів, спортивних залів, кафе і ресторанів. Вони повинні бути закритими. Та, попри це, дозволяється приготування їжі на виніс.