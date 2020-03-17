На евакуацію з Німеччини та Туреччини чекають 1392 українці

Понад 1100 українців просять евакуювати їх із Німеччини, їх списки реєструють у посольствах та консульствах. Водночас, у Туреччині з аналогічним проханням до українських дипустанов звернулися 290 громадян.

Річ у тім, що в ніч на 17 березня Україна закрила міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення. Тож громадяни, які до цього часу не встигли повернутися на Батьківщину, не мають змоги самотужки це зробити. Все, що їм залишається, – звертатися до консулів та просити про евакуацію.

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До уваги всіх українців у Німеччині, які хочуть повернутися додому: посольство і консульства в Гамбургу, Дюссельдорфі, Мюнхені та Франкфурті продовжують у режимі 24/7 реєструвати Вас для евакуації на Батьківщину. Станом на зараз 1192 особи,

– написав посол України у Німеччині Андрій Мельник у своєму твіттері.

До уваги всіх співвітчизників у Німеччині, які хочуть повернутися додому: посольство і консульства в Гамбургу, Дюссельдорфі, Мюнхені та Франкфурті продовжують у режимі 24/7 реєструвати Вас для евакуації на Батьківщину: станом на зараз 1192 особи. Україна нікого не лишить в біді! pic.twitter.com/TVGvlgnd17 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 17, 2020

Увага! У Німеччині станом на 17 березня зафіксовано 7689 підтверджених випадків коронавірусу, з них – 20 летальних.

Тим часом надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга в коментарі Укрінформу повідомив, що повернення в Україну з Туреччини очікують орієнтовно 290 громадян.

"Понад 200 громадян зареєструвалися при Генконсульстві в Стамбулі, 50 - при консульстві в Анкарі та 40 - в Анталії. Списки постійно оновлюються. Встановлено прямий контакт з усіма зареєстрованими громадянами", – розповів дипломат.

Водночас, він зауважив, що число українців, які чекають на повернення, зменшилося, оскільки 17 березня було здійснено два рейси зі Стамбула.

Не зважаючи на надані рекомендації та припинення авіасполучення низкою держав, навіть учора продовжували прибувати громадяни, які з туристичною метою, з пересадкою у Стамбульському аеропорту, прямували на відпочинок до третіх держав. Закликаю серйозно ставитися до таких поїздок та зважуватися на них лише у разі крайньої потреби,

– наголосив Сибіга.

Увага! У Туреччині 47 підтверджених випадків Covid-19, всі вони активні.

Карантин в Україні: основне станом на 17 березня

Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня .

. З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.

У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припиняють роботу.

Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.

У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.



Актуальна інформація про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу