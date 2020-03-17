Криклій назвав 3 країни, звідки українців можуть евакуювати поїздами

Україна готова евакуйовувати з-за кордону своїх громадян, які виявлять бажання повернутися додому. Людей будуть забирати літаками, а з трьох країн Європи, можливо, навіть пасажирськими поїздами.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій на брифінгу заявив, що наразі його міністерство активно працює над цим спільно з МЗС та Укразалізницею.

Важливо Ситуація на кордонах: як повернутися в Україну

Ми зараз активно працюємо над тим, щоб була можливість вивезення наших громадян не тільки аваційними рейсами, а й залізничиними у пасажирському сполученні. У першу чергу це стосуватиметься напрямків з Німеччини, Чехії та Польщі,

– наголосив Криклій.

Чиновник додав, що згодом кількість країн, звідки українців планують забирати пасажирськими поїздами, може збільшитися.

"Людей з цих трьох країн, можливо перелік буде доповнюватися, ми зможемо вивозити залізничним сполученням. Хочу додати, щоб ніхто не боявся і не хвилювався, ми всіх українців обов'язково повернемо додому", – сказав міністр.

Наразі інформацію про українців, які хочуть повернутися на Батьківщину, збирають консульські служби через систему ДРУГ. Тому Криклій закликав людей реєструватися саме у цій системі, а не ставити питання у соцмережі фейсбук.

Які карантинні заходи діють в Україні зараз:

По всій території України12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. Також не буде працювати метро, скасовують міжміські та міжрегіональні автобусні і залізничні рейси.

Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.



Що заборонено в Україні на час карантину / Інфографіка 24 каналу