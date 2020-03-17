Криклій назвав 3 країни, звідки українців можуть евакуювати поїздами
Україна готова евакуйовувати з-за кордону своїх громадян, які виявлять бажання повернутися додому. Людей будуть забирати літаками, а з трьох країн Європи, можливо, навіть пасажирськими поїздами.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій на брифінгу заявив, що наразі його міністерство активно працює над цим спільно з МЗС та Укразалізницею.
Важливо Ситуація на кордонах: як повернутися в Україну
Ми зараз активно працюємо над тим, щоб була можливість вивезення наших громадян не тільки аваційними рейсами, а й залізничиними у пасажирському сполученні. У першу чергу це стосуватиметься напрямків з Німеччини, Чехії та Польщі,
– наголосив Криклій.
Чиновник додав, що згодом кількість країн, звідки українців планують забирати пасажирськими поїздами, може збільшитися.
"Людей з цих трьох країн, можливо перелік буде доповнюватися, ми зможемо вивозити залізничним сполученням. Хочу додати, щоб ніхто не боявся і не хвилювався, ми всіх українців обов'язково повернемо додому", – сказав міністр.
Наразі інформацію про українців, які хочуть повернутися на Батьківщину, збирають консульські служби через систему ДРУГ. Тому Криклій закликав людей реєструватися саме у цій системі, а не ставити питання у соцмережі фейсбук.
Які карантинні заходи діють в Україні зараз:
- По всій території України12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
- Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
- Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. Також не буде працювати метро, скасовують міжміські та міжрегіональні автобусні і залізничні рейси.
- Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.
Що заборонено в Україні на час карантину / Інфографіка 24 каналу