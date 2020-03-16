Ситуація на кордонах: як повернутися в Україну

У зв'язку з карантином Україна закриває кордони. 16 березня опівночі припинили роботу понад сотня контрольних пунктів пропуску. А також приблизно пів сотні пішохідних переходів на кордоні.

Хто має право в'їжджати на територію України

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громадяни України. Українці можуть повернутися в країну у будь-який час. Але у РНБО радять зробити це до кінця цієї доби. Адже з 17 березня зупиняються регулярні міжнародні пасажирські перевезення на усіх пунктах пропуску. Обмеження будуть діяти до 3 квітня.

особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні;

є подружжям або дітьми громадян України;

працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні;

співробітники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей;

водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажів.

Хто не може в'їжджати на територію України

Іноземці, які не мають спеціальних дозволів на в'їзд в Україну. Їх будуть висаджувати, навіть якщо вони їхатимуть в автомобілі з українцями. Водночас виїзд з нашої країни для іноземців буде відкритий.

Чи припиняються міжнародні вантажні перевезення після закриття Україною кордону?

Ні, не припиняються. Обмеження не стосуються міжнародних вантажних перевезень. Іноземні екіпажі літаків, суден, автомобілів, літаків також зможуть в’їжджати в Україну, але будуть проходити медичний огляд.

Чому Україна закрила свої кордони для іноземців?Україна опівночі 16 березня закрила свої кордони на карантин через коронавірус. З початку доби 16 березня Україна не пропустила на свою територію понад 50 іноземців. Також Україна обмежила пересування людей через КПВВ з окупованих територій на Донбасі.



В Україні зафіксовані 5 випадків зараження коронавірусом, є й один смертельний випадок. Тож введення карантину та закриття кордону – це попереджувальні заходи, аби уникнути різкого спалаху коронавірусу у державі.

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Як українцям потрапити в Україну після закриття кордонів

З 17 березня потрапити в Україну з Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Білорусі, Румунії та Росії можна буде лише автомобілем через КПП, які працюють під час карантину. Не припиняє роботу також морський транспорт.

Водночас міжнародні залізничні, автобусні перевезення та авіасполучення тимчасово закривають. Також не працюватимуть пішохідні переходи на КПП. Однак ще сьогодні, 16 березня, вони відкриті. Для людей, які перетинають кордон через пішохідні пункти пропуску, місцеві органи влади виділяють автобуси.

"Для тих громадян, які прибувають в пішому порядку, місцеві органи влади виділяють автотранспорт", – розповів заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко.

Важливо: МЗС України створило сайт ДРУГ, аби знати місцеперебування своїх громадян на випадок надзвичайних ситуацій за кордоном. Тож якщо ви потрапили у біду і хочете отримати допомогу – необхідно зареєструватися у системі і писати туди. Адже після 17 березня повернутися в Україну буде непросто не лише тому, що наша держава закриває сполучення, а й тому, що країни-сусіди України також вводять жорсткі обмеження на кордонах.

Інтерактивна карта КПП, які працюють для українців

У Державній митній службі підготували інтерактивну карту, де позначили пропускні пункти:

Закриті в Україні або в сусідній країні – червоним кольором,

Відкриті на території України – зеленим (зверніть увагу, що на деяких КПП пішки проходити кордон не можна – можна тільки на автомобілях).

Які КПП працюють та відкриті для українців: інтерактивна карта



Пункти пропуску, де припиняється пішохідний перехід / Ілюстрація Держприкордонслужби



Перелік пунктів пропуску, які тимчасово закриті / Ілюстрація Держприкордонслужби

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Пункти пропуску, які тимчасово закриті













Закриті пункти пропуску / Таблиця Держприкордонслужби