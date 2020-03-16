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      Окупанти в Криму планують закрити адмінкордон з Україною через коронавірус

      -
      Сергій Аксьонов / Коммерсанть

      Окупаційна влада Криму запропонувала федеральній владі у Москві закрити адміністративний кордон з Україною.

      Про це повідомив так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов на зустрічі з місцевими ЗМІ. За його словами, його ініціативу підтримує ФСБ Росії.

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      Аксьонов також зазначив, що потік через прикордонні пункти великий, а напередодні окупанти посилили там свій контроль. Він додав, що на прикордонних постах постійно чергуватимуть медики. 

      Увага!  Наразі в окупованому Криму офіційно не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.

      Закриття кордонів України через коронавірус: 

      • Україна опівночі 16 березня закрила свої кордони на карантин через коронавірус. З початку доби 16 березня Україна не пропустила на свою територію понад 50 іноземців.
      • Також Україна обмежила пересування людей через КПВВ з окупованих територій на Донбасі.
      • В Україну після закриття кордону зможуть в'їхати громадяни України, іноземці, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання, представники міжнародних організацій, дипломати, акредитовані в Україні, а також ті особи, які матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин.

      Як потрапити в Україну із сусідніх країн? З Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Білорусі та Румунії й Росії можна потрапити лише автомобілем через КПП, які працюють під час карантину. Список таких пунктів пропуску – читайте за посиланням. Не припиняє роботу також і морський транспорт.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
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