Окупанти в Криму планують закрити адмінкордон з Україною через коронавірус

Окупаційна влада Криму запропонувала федеральній владі у Москві закрити адміністративний кордон з Україною.

Про це повідомив так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов на зустрічі з місцевими ЗМІ. За його словами, його ініціативу підтримує ФСБ Росії.

Цікаво Скільки людей в'їхало в Україну за останні 2 дні: дані Держприкордонслужби

Аксьонов також зазначив, що потік через прикордонні пункти великий, а напередодні окупанти посилили там свій контроль. Він додав, що на прикордонних постах постійно чергуватимуть медики.

Увага! Наразі в окупованому Криму офіційно не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.

Закриття кордонів України через коронавірус:

Україна опівночі 16 березня закрила свої кордони на карантин через коронавірус. З початку доби 16 березня Україна не пропустила на свою територію понад 50 іноземців.

Також Україна обмежила пересування людей через КПВВ з окупованих територій на Донбасі.

В Україну після закриття кордону зможуть в'їхати громадяни України, іноземці, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання, представники міжнародних організацій, дипломати, акредитовані в Україні, а також ті особи, які матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин.

Як потрапити в Україну із сусідніх країн? З Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Білорусі та Румунії й Росії можна потрапити лише автомобілем через КПП, які працюють під час карантину. Список таких пунктів пропуску – читайте за посиланням. Не припиняє роботу також і морський транспорт.