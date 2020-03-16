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      Скільки людей в'їхало в Україну за останні 2 дні: дані Держприкордонслужби

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      В Україну за останні 2 дні приїхали понад 120 тисяч осіб / dpsu.gov.ua

      Україна опівночі 16 березня закрила свої кордони на карантин через коронавірус. Тим не менш, за останні дні на територію нашої держави в'їхало близько 120 тисяч людей. Для тих, хто перетинає кордон у пішому порядку, виділили автотранспорт.

      Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко на брифінгу повідомив, що всім, хто перетинає український кордон, міряють температуру.

      Важливо Кордон України для іноземців закрили: які КПП відкриті для українців – інтерактивна карта

      Ми здійснюємо температурний скринінг у всіх 100% осіб, які в'їжджають в Україну. За останні одну – дві доби – це близько 120 тисяч осіб. Громадяни прибувають в Україну через пункти пропуску, які працюють у штатному режимі,
      – наголосив він.

      За словами чиновника, вже від завтра, 17 березня, пункти пропуску будуть відкриті лише для автомобільного сполучення. Відтак українці зможуть перетнути кордон лише на авто.

      Пішохідні переходи закриють. Проте зараз для таких людей місцеві органи влади виділяють автобуси.

      "Для тих громадян, які прибувають в пішому порядку, місцеві органи влади виділяють автотранспорт", – додав Нікіфоренко.

      Зауважимо, з початку доби 16 березня Україна не пропустила на свою територію понад 50 іноземців. 

      Хто зможе в'їхати в Україну після закриття кордону: 

      • Громадяни України;
      • Іноземці, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання;
      • Представники міжнародних організацій;
      • Дипломати, акредитовані в Україні;
      • Ті, хто матиме спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин.

      Як потрапити в Україну з сусідніх країн із 17 березня?З Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Білорусі та Румунії й Росії можна буде потрапити лише автомобілем через КПП, які працюють під час карантину. Список таких пунктів пропуску – дивіться тут. Не припиняє роботу також морський транспорт.

       

       

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба
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