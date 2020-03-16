Сколько людей въехали в Украину за последние дни: данные Госпогранслужбы

Украина в полночь 16 марта закрыла свои границы на карантин из-за коронавируса. Тем не менее, за последние дни на территорию нашего государства въехали около 120 тысяч человек. Для тех, кто пересекает границу в пешем порядке, выделили автотранспорт.

Первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко на брифинге сообщил, что всем, кто пересекает украинскую границу, меряют температуру.

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"Мы осуществляем температурный скрининг у всех 100% лиц, въезжающих в Украину. За последние одни-двое суток – это около 120 тысяч человек. Граждане прибывают в Украину через пункты пропуска, которые работают в штатном режиме",

– подчеркнул он.

По словам чиновника, уже завтра, 17 марта, пункты пропуска будут открыты только для автомобильного сообщения. Поэтому украинцы смогут пересечь границу только на авто.

Пешеходные переходы закроют. Однако сейчас для таких людей местные органы власти выделяют автобусы.

"Для тех граждан, которые прибывают в пешем порядке, местные органы власти выделяют автотранспорт", – добавил Нікіфоренко.

Заметим, с начала суток 16 марта Украина не пропустила на свою территорию более 50 иностранцев.

Кто сможет въехать в Украину после закрытия границы:

Граждане Украины;

Иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание;

Представители международных организаций;

Дипломаты, аккредитованные в Украине;

Те, кто будет иметь специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах.

Как попасть в Украину из соседних стран с 17 марта?Из Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Беларуси, Румынии и России можно будет попасть только на автомобиле через КПП, которые работают во время карантина. Список таких пунктов пропуска – смотрите здесь. Не прекращает работу также морской транспорт.

Главное о карантине в Украине:

На территории Украины 12 марта объявили трехнедельный карантин – он будет действовать до 3 апреля.

В это время закрыты все учебные заведения, отменены спортивные соревнования с участием зрителей.

Также запрещены массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия с участием 200 и более человек.

Гражданам рекомендуют по возможности работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Также в Киеве, Львове, Запорожье, Николаеве, Ивано-Франковске, Одессе и черновицкой области закроют все заведения торговли. Открытыми оставят только продуктовые магазины, аптеки и заправки.



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