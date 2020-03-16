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      Оккупанты в Крыму планируют закрыть админграницу с Украиной из-за коронавируса

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      Оккупационные власти Крыма предложила федеральным властям из Москвы закрыть административную границу с Украиной.

      Об этом сообщил так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов на встрече с местными СМИ. По его словам, его инициативу поддерживает ФСБ России.

      Интересно Сколько людей въехало в Украину за последние 2 дня: данные Госпогранслужбы

      Аксенов также отметил, что поток через пограничные пункты большой, а накануне оккупанты усилили там свой контроль. Он добавил, что на пограничных постах постоянно будут дежурить медики.

      Внимание! Сейчас в оккупированном Крыму официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

      Закрытие границ Украины из-за коронавируса:

      • Украина в полночь 16 марта закрыла свои границы на карантин из-за коронавируса. С начала суток 16 марта Украина не пропустила на свою территорию более 50 иностранцев.
      • Также Украина ограничила передвижение людей через КПВВ с оккупированных территорий на Донбассе.
      • В Украине после закрытия границы смогут въехать граждане Украины, иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание, представители международных организаций, дипломаты, аккредитованные в Украине, а также те лица, которые будут иметь специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах.

      Как попасть в Украину из соседних стран?
      Из Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Беларуси и Румынии и России можно попасть только автомобилем через КПП, работающих во время карантина. Список таких пунктов пропуска – читайте по ссылке. Не прекращает работу также и морской транспорт.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Госпогранслужба Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики
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