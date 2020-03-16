Ситуация на границах: как вернуться в Украину

В связи с карантином Украина закрывает границы. 16 марта в полночь прекратили работу более сотни контрольных пунктов пропуска. А также примерно полсотни пешеходных переходов на границе.

Кто имеет право въезжать на территорию Украины

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граждане Украины. Украинцы могут вернуться в страну в любое время. Но в СНБО советуют сделать это до конца этих суток. Ведь с 17 марта останавливаются регулярные международные пассажирские перевозки на всех пунктах пропуска. Ограничения будут действовать до 3 апреля.

лица, имеющие право на постоянное или временное жительство в Украине;

супруги или дети граждан Украины;

работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине;

сотрудники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;

водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажей.

Кто не может въезжать на территорию Украины

Иностранцы, не имеющие специальных разрешений на въезд в Украину. Их будут высаживать, даже если они будут ехать в автомобиле с украинцами. В то же время выезд из нашей страны для иностранцев будет открыт.

Прекращаются ли международные грузовые перевозки после закрытия Украина границы?

Нет, не прекращаются. Ограничения не касаются международных грузоперевозок. Иностранные экипажи самолетов, судов, автомобилей, также смогут въезжать в Украину, но будут проходить медицинский осмотр.

Почему Украина закрыла свои границы для иностранцев?

Украина в полночь 16 марта закрыла свои границы на карантин из-за коронавируса. С начала суток 16 марта Украина не пропустила на свою территорию более 50 иностранцев. Также Украина ограничила передвижение людей через КПВВ с оккупированных территорий на Донбассе.



В Украине зафиксированы 5 случаев заражения коронавируса, есть и один смертельный случай. Поэтому введение карантина и закрытие границы – это предупредительные меры, чтобы избежать резкого вспышки коронавируса в государстве.

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Как украинцам попасть в Украину после закрытия границ

С 17 марта попасть в Украину из Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Беларуси, Румынии и России можно будет только автомобилем через КПП, работающих во время карантина. Не прекращает работу также морской транспорт.

В то же время международные железнодорожные, автобусные перевозки и авиасообщение временно закрывают. Также не будет пешеходных переходов на КПП. Однако еще сегодня, 16 марта, они открыты. Для людей, которые пересекают границу через пешеходные пункты пропуска, местные органы власти выделяют автобусы.

"Для тех граждан, которые прибывают в пешем порядке, местные органы власти выделяют автотранспорт", – рассказал заместитель председателя ГПСУ Владимир Никифоренко.

Важно: МИД Украины создал сайт ДРУГ, чтобы знать о местонахождении своих граждан на случай чрезвычайных ситуаций за рубежом. Поэтому, если вы попали в беду и хотите получить помощь – необходимо зарегистрироваться в системе и писать туда. Ведь после 17 марта вернуться в Украину будет непросто не только потому, что наше государство закрывает сообщение, но и потому, что страны-соседи Украины также вводят жесткие ограничения на границах.

Интерактивная карта КПП, которые работают для украинцев

В Государственной таможенной службе подготовили интерактивную карту, где обозначили пропускные пункты:

Закрытые в Украине или в соседней стране – красным цветом,

Открытые на территории Украины – зеленым (обратите внимание, что на некоторых КПП пешком проходить границу нельзя – можно только на автомобилях).

Какие КПП работают и открыты для украинцев: интерактивная карта



Пункты пропуска, где прекращается пешеходный переход / Иллюстрация Госпогранслужбы

Перечень пунктов пропуска, которые временно закрыты / Иллюстрация Госпогранслужбы

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Пункты пропуска, которые временно закрыты











Закрытые пункты пропуска / Таблица Госпогранслужбы