Криклий назвал 3 страны, откуда украинцев могут эвакуировать поездами

Украина готова эвакуировать из-за рубежа своих граждан, которые изъявят желание вернуться домой. Людей будут забирать самолетами, а из трех стран Европы, возможно, даже пассажирскими поездами.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на брифинге заявил, что сейчас его министерство активно работает над этим совместно с МИД и Укразализныцей.

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Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы была возможность вывоза наших граждан не только авиационными рейсами, но и железнодорожными в пассажирском сообщении. В первую очередь это будет касаться направлений из Германии, Чехии и Польши,

– отметил Криклий.

Чиновник добавил, что со временем количество стран, откуда украинцев планируют забирать пассажирскими поездами, может увеличиться.

"Людей из этих трех стран, возможно, перечень будет дополняться, мы сможем вывозить железнодорожным сообщением. Хочу добавить, чтобы никто не боялся и не волновался, мы всех украинцев обязательно вернем домой", – сказал министр.



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Сейчас информацию об украинцах, которые хотят вернуться на родину, собирают консульские службы через систему ДРУГ. Поэтому Криклий призвал людей регистрироваться именно в этой системе, а не задавать вопросы в соцсети Фейсбук.

Что надо знать о системе ДРУГ?

МИД Украины создало сайт ДРУГ, чтобы знать местонахождение своих граждан на случай чрезвычайных ситуаций за рубежом. Поэтому если вы попали в беду и хотите получить помощь – необходимо зарегистрироваться в системе и писать туда.

Какие карантинные меры действуют в Украине сейчас:

По всей территории Украины 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Города тем временем вводят жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек, и заправок. Также не будет работать метро, ​​отменяют междугородние и межрегиональные автобусные и железнодорожные рейсы.

Украина с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.



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