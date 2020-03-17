На эвакуацию из Германии и Турции ждут 1392 украинца
Более 1100 украинцев просят эвакуировать их из Германии, их списки регистрируют в посольствах и консульствах. В то же время, в Турции с аналогичной просьбой в украинские дипучреждения обратились 290 граждан.
Дело в том, что в ночь на 17 марта Украина закрыла международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение. Поэтому граждане, которые до сих пор не успели вернуться на Родину, не имеют возможности самостоятельно это сделать. Все, что им остается, – обращаться к консулам и просить об эвакуации.
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Вниманию всех украинцев в Германии, которые хотят вернуться домой: посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать Вас для эвакуации на Родину. По состоянию на сейчас 1192 человека,
– написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем твиттере.
Внимание! В Германии по состоянию на 17 марта зафиксировано 7689 подтвержденных случаев коронавируса, из них – 20 летальных.
Между тем чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига в комментарии Укринформу сообщил, что возвращения в Украину из Турции ожидают ориентировочно 290 граждан.
"Более 200 граждан зарегистрировались при Генконсульстве в Стамбуле, 50 – при консульстве в Анкаре и 40 – в Анталии. Списки постоянно обновляются. Установлен прямой контакт со всеми зарегистрированными гражданами", – рассказал дипломат.
Вместе с тем он отметил, что число украинцев, которые ждут возвращения, уменьшилось, поскольку 17 марта было совершено два рейса из Стамбула.
Несмотря на предоставленные рекомендации и прекращение авиасообщения рядом государств, даже вчера продолжали прибывать граждане, которые с туристической целью, с пересадкой в стамбульском аэропорту, направлялись на отдых в третьи государства. Призываю серьезно относиться к таким поездкам и решаться на них только в случае крайней необходимости,
– отметил Сибига.
Внимание! В Турции 47 подтвержденных случаев Covid-19, все они активны.
Карантин в Украине: основное по состоянию на 17 марта
- Украина ввела карантин на своей территории из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.
- Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- С 12:00 18 марта ограничения будут касаться и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки.
- В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом, в маршрутках можно ездить только по 10 человек, а в вагонах трамвая и троллейбусах по 20. Метро в Киеве, Днепре и Харькове в течение 17 марта вообще прекращают работу.
- Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Будут аботать только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.
Актуальная информация о карантине в Украине / Инфографика 24 канала