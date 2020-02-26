Это мнение Путина, – эксперт про скандальные слова Суркова про Украину

Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины на самом деле нет, а все украинцы – "хохлы". Военный эксперт Михаил Самусь убежден, что такие слова Суркова – это мнение главы РФ.

Самусь считает, что теперь, когда Сурков остался без должности, он может озвучивать настоящие мысли Кремля, ведь ответственности никакой не несет.

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"Это мнение Путина. Я бы сказал, это мнение на самом деле и элиты, и того глубинного народа. Я считаю, что это и является квинтэссенцией российского подхода к украинскому вопросу", – отметил Самусь.

По словам экспертов, из-за смены власти в Украине и ее попытки наладить диалог с Москвой, официальные лица России не могут озвучивать подобные шовинистические тезисы. В то же время политолог Тарас Семенюк убежден, что заявление Суркова не стоит воспринимать серьезно.

Это больные фантазии человека, которого отстранили от работы. Это ничто иное, чем просто выплеск негативной эмоции. Я бы даже не обращал внимания на все эти больные фантазии,

– отметил политолог Тарас Семенюк.

Что известно про Суркова

С выборов 2004 года российский политик занимался украинским вопросом. За отношения России с Украиной он отвечал еще с 2013 года.

Его называют идеологом проекта "Новороссия", который имел в себе аннексию юго-восточных регионов Украины и Крыма.

В 2014 году стало известно, что за действиями боевиков и приезжих россиян на Донбассе стоит Владислав Сурков. Это признал офицер спецназа ГРУ Генштаба РФ Игорь Гиркин Стрелков.

Впоследствии Сурков подал в отставку. В Кремле официальные причины такого решения не назвали. Однако, как сообщали СМИ, все из-за "смены курса на украинском направлении".

24 января Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации Президента. Фактически Козак заменил Владислава Суркова.

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