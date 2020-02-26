Це думка Путіна, – експерт про скандальні слова Суркова про Україну
Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що України насправді немає, а всі українці – "хохли". Військовий експерт Михайло Самусь переконаний, що такі слова Суркова – це думка глави РФ.
Самусь вважає, що тепер, коли Сурков залишився без посади, він може озвучувати справжні думки Кремля, адже відповідальності жодної не несе.
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"Це думка Путіна. Я б сказав, це думка насправді й еліти, і того глибинного народу. Я вважаю, що це і є квінтесенцією російського підходу до українського питання", – зауважив Самусь.
За словами експертів, через зміну влади в Україні і її намагання налагодити діалог із Москвою, офіційні обличчя Росії не можуть озвучувати подібні шовіністичні тези. Водночас політолог Тарас Семенюк переконаний, що заяву Суркова не варто сприймати серйозно.
Це є хворі фантазії людини, яку відсторонили від роботи. Це ніщо інше, ніж просто виплеск негативної емоції. Я б навіть не звертав уваги на всі ці хворі фантазії,
– зазначив політолог Тарас Семенюк.
Що відомо про Суркова
- З виборів 2004 року російський політик займався українським питанням. За відносини Росії з Україною він відповідав ще з 2013 року.
- Його називають ідеологом проєкту "Новоросія", який мав у собі анексію південно-східних регіонів України та Криму.
- У 2014 році стало відомо, що за діями бойовиків і приїжджих росіян на Донбасі стоїть Владислав Сурков. Це визнав офіцер спецназу ГРУ Генштабу РФ Ігор Гіркін Стрєлков.
- Згодом Сурков подав у відставку. У Кремлі офіційні причини такого рішення не назвали. Однак, як повідомляли ЗМІ, все через "зміну курсу на українському напрямі".
- 24 січня Путін призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника Адміністрації Президента. Фактично Козак замінив Владислава Суркова.
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