Це думка Путіна, – експерт про скандальні слова Суркова про Україну

Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що України насправді немає, а всі українці – "хохли". Військовий експерт Михайло Самусь переконаний, що такі слова Суркова – це думка глави РФ.

Самусь вважає, що тепер, коли Сурков залишився без посади, він може озвучувати справжні думки Кремля, адже відповідальності жодної не несе.

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"Це думка Путіна. Я б сказав, це думка насправді й еліти, і того глибинного народу. Я вважаю, що це і є квінтесенцією російського підходу до українського питання", – зауважив Самусь.

За словами експертів, через зміну влади в Україні і її намагання налагодити діалог із Москвою, офіційні обличчя Росії не можуть озвучувати подібні шовіністичні тези. Водночас політолог Тарас Семенюк переконаний, що заяву Суркова не варто сприймати серйозно.

Це є хворі фантазії людини, яку відсторонили від роботи. Це ніщо інше, ніж просто виплеск негативної емоції. Я б навіть не звертав уваги на всі ці хворі фантазії,

– зазначив політолог Тарас Семенюк.

Що відомо про Суркова

З виборів 2004 року російський політик займався українським питанням. За відносини Росії з Україною він відповідав ще з 2013 року.

Його називають ідеологом проєкту "Новоросія", який мав у собі анексію південно-східних регіонів України та Криму.

У 2014 році стало відомо, що за діями бойовиків і приїжджих росіян на Донбасі стоїть Владислав Сурков. Це визнав офіцер спецназу ГРУ Генштабу РФ Ігор Гіркін Стрєлков.

Згодом Сурков подав у відставку. У Кремлі офіційні причини такого рішення не назвали. Однак, як повідомляли ЗМІ, все через "зміну курсу на українському напрямі".

24 січня Путін призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника Адміністрації Президента. Фактично Козак замінив Владислава Суркова.

Сурков вважає, що України не існує: відео