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      Это может быть провокацией: Попова прокомментировала скандальное видео Антона Гуры

      - Читати новину українською

      Недавно блогер Антон Гура заявил, что якобы на борту самолета, который прибыл в Украину из Милана, "все всю дорогу кашляли и чихали". По его словам, больные принимали лекарства, чтобы сбить температуру. Впоследствии его обвинили в сеянии паники среди населения.

      Этот блогер на российских сайтах позиционирует себя как актер. Вероятно, это была спланированная провокация. Такое мнение в эфире 24 канала выразила бывшая заместитель министра по вопросам информационной политики Татьяна Попова.

      Подробнее о скандальном блогере Антон Гура: что известно о блогере, который сообщал о "целом самолете инфицированных" из Милана

      По ее словам, блогер сам ранее заявил, что специально поехал в Милан, чтобы снять перемещение людей в Украину.

      Когда я увидела это видео, было заметно нестандартное распространение – 20 тысяч репостов и всего 6 тысяч лайков. То есть специально розганялось это видео,
      – убеждена Попова.

      Также личная анкета Гуры доступна на российском сайте, где он себя предлагает в качестве актера. Эксперт считает, что с этим человеком должны работать наши правоохранители.

      Атон Гура, Квартал, коронавірус, літак із Мілану, паніка, 1+1, Право на владу
      Информация, предоставляемая Гурой на сайте по поиску актеров / Скриншот

      Она убеждена, что такие провокации во время непростой ситуации на тему коронавируса или на любую другую будут происходить постоянно.

      "Еще в 2014 – 2015 годах было много таких российских операций, когда на западной Украине организовывали провокации против мобилизации", – сказала она.

      По мнению Поповой, даже если такого малоизвестного актера могут нанять и организовать панику, то государству надо на это быстро реагировать.

      Смотрите видео, как Антон Гура "проверил" борт самолета Милан – Киев:

       

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Медиа Скандал
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