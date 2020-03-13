Это может быть провокацией: Попова прокомментировала скандальное видео Антона Гуры

Недавно блогер Антон Гура заявил, что якобы на борту самолета, который прибыл в Украину из Милана, "все всю дорогу кашляли и чихали". По его словам, больные принимали лекарства, чтобы сбить температуру. Впоследствии его обвинили в сеянии паники среди населения.

Этот блогер на российских сайтах позиционирует себя как актер. Вероятно, это была спланированная провокация. Такое мнение в эфире 24 канала выразила бывшая заместитель министра по вопросам информационной политики Татьяна Попова.

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По ее словам, блогер сам ранее заявил, что специально поехал в Милан, чтобы снять перемещение людей в Украину.

Когда я увидела это видео, было заметно нестандартное распространение – 20 тысяч репостов и всего 6 тысяч лайков. То есть специально розганялось это видео,

– убеждена Попова.

Также личная анкета Гуры доступна на российском сайте, где он себя предлагает в качестве актера. Эксперт считает, что с этим человеком должны работать наши правоохранители.



Информация, предоставляемая Гурой на сайте по поиску актеров / Скриншот

Она убеждена, что такие провокации во время непростой ситуации на тему коронавируса или на любую другую будут происходить постоянно.

"Еще в 2014 – 2015 годах было много таких российских операций, когда на западной Украине организовывали провокации против мобилизации", – сказала она.

По мнению Поповой, даже если такого малоизвестного актера могут нанять и организовать панику, то государству надо на это быстро реагировать.

Смотрите видео, как Антон Гура "проверил" борт самолета Милан – Киев: