Антон Гура: что известно о блогере, который заявил о "целом самолете инфицированных" из Милана

Политик и блогер Антон Гура заявил, будто в Украину прибыл самолет из Милана, на борту которого "все всю дорогу кашляли и чихали". После этого его обвинили в сеянии паники среди населения.

В том, кто такой Антон Гура и что он ранее говорил о коронавирусе – в материале 24 канала.

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Антон Гура – екскандидат "УКРОПа"

Антон Гура родился в Киеве 12 февраля 1982 (ныне ему 38 лет). Проживает он в столице, а в 2014 году был кандидатом от партии "УКРОП" в Киевский городской совет.

В 2009 году политик окончил Национальный университет имени Тараса Шевченко. После учебы работал в основном в сфере продаж.

Был территориальным менеджером компании "Аникс", руководителем отдела продаж компании "Вейл" и коммерческим директором в "Био Тест Мед". Последняя компания занимается продажами медицинских материалов и оборудования.

Как рассказывает сам Гура, он занимался и общественной работой. В частности, был волонтером во время Революции Достоинства и Оранжевой революции, а также членом организации "Фонд спасения Киева".

Будучи кандидатом в столичный горсовет, Гура хотел заниматься вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Например, обещал изменить старую систему управления, а ЖЭКи заменить ОСМД.



Антон Гура – кандидат в горсовет Киева / скриншот с сайта партии "УКРОП"

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Коронавирус и неоднозначный Гура

На своей странице в фейсбуке Антон Гура очень часто комментирует события вокруг эпидемии коронавируса. Впрочем его настроения постоянно меняется.

Так, например, 6 марта он писал, что никакой паники в Украине нет. Кроме того, призвал "спекулянтов в аптеках" опустить цены и перестать наживаться на людях. Впрочем проверял людей на наличие паники он несколько странным образом – гулял по улицам в противогазе.

Уже через 4 дня – 10 марта – блогер пишет, что зараженных коронавирусом в Украине "может быть десятки тысяч". Мол, за последние три дня в нашей стране состоялся "настоящий вспышка пневмонии".

На своей странице он успел поторговать защитными масками. За одну он просил от 70 до 100 гривен, но подчеркивал, что будет обсуждать только оптовую продажа.

В еще одном посте, датированном 5 марта, он пишет, что "коронавирус уже давно в Украине, а отрицают это только идиоты". Именно с этого поста он и начал активно разгонять панику.

Впоследствии он стал известным через свои сообщения о "целом самолете с зараженными", который прибыл из Милана. После этого в сети начали обвинять Антона Гуру в сеянии лишней паники.

Я говорю открыто как есть, у меня нет кураторов, и я – не политический проект. Да, вы говорите о 3 или 4 больных, но не забывайте, что половина самолета были с признаками вирусов и болезней. Огромное количество людей просили горячей воды, чтобы размешать порошок,

– отреагировал на критику блогер.

Что известно о самолете из Милана? Антон Гура заявил, что в большинстве пассажиров самолета, который 12 марта летел из Милана в Киев, были признаки болезней, а стюарды давали им лекарства, чтобы сбить температуру.



По прибытии в украинскую столицу 3 пассажиров госпитализировали с признаками заболевания коронавирусом. Впрочем опасения не подтвердились.