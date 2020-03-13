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      Антон Гура: що відомо про блогера, який заявив про "цілий літак інфікованих" з Мілану

      - Читать новость на русском
      Хто такий Антон Гура / фото з фейсбуку

      Політик і блогер Антон Гура заявив, буцімто до України прибув літак з Мілану, на борту якого "усі цілу дорогу кашляли і чхали". Після цього його звинуватили у даремному сіянні паніки серед населення.

      У тому, хто такий Антон Гура і що він раніше говорив про коронавірус – у матеріалі 24 каналу.

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      Антон Гура – екскандидат "УКРОПу"

      Антон Гура народився у Києві 12 лютого 1982 року (нині йому 38 років). Проживає він у столиці, а у 2014 році був кандидатом від партії "УКРОП" до Київської міської ради.

      У 2009 році політик закінчив Національний університет імені Тараса Шевченка. Після навчання працював здебільшого у сфері продажів.

      Був територіальним менеджером компанії "Анікс", керівником відділу продажів компанії "Вейл" і комерційним директором у "Біо Тест Мед". Остання компанія займається продажами медичних матеріалів та обладнання.

      Як розповідає сам Гура, він займався і громадською роботою. Зокрема, був волонтером під час Революції Гідності і Помаранчевої революції, а також членом організації "Фонд порятунку Києва".

      Будучи кандидатом у столичну міськраду, Гура хотів займатися питаннями житлово-комунального господарства. Наприклад, обіцяв змінити стару систему управління, а ЖЕКи замінити на ОСББ.


      Антон Гура – кандидат у міськраду Києва / скріншот з сайту партії "УКРОП"

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      Коронавірус і неоднозначний Гура

      На власній сторінці у фейсбуці Антон Гура дуже часто коментує події щодо епідемії коронавірусу. Втім його настрої постійно змінюються.

      Так, наприклад, 6 березня він писав, що жодної паніки в Україні немає. Крім того, закликав "спекулянтів в аптеках" опустити ціни і перестати наживатися на людях. Втім перевіряв людей на наявність паніки він дещо дивним чином – гуляв вулицями у протигазі.

      Уже через 4 дні – 10 березня – блогер пише, що заражених коронавірусом в Україні "може бути десятки тисяч". Мовляв, за останні три дні у нашій країні відбувся "справжній спалах пневмонії".

      На своїй сторінці він встиг і поторгувати захисними масками. За одну він просив від 70 до 100 гривень, але підкреслював, що обговорюватиме лише гуртовий продаж.

      У ще одному пості, датованому 5 березня, він пише, що "коронавірус уже давно в Україні, а заперечують це лише ідіоти". Саме з цього посту він і почав активно розганяти паніку.

      Згодом він став відомим через свої повідомлення про "цілий літак з зараженими", який прибув з Мілану. Після цього у мережі почали звинувачувати Антона Гуру у сіянні зайвої паніки.

      Я говорю відкрито як є, у мене немає кураторів, і я – не політичний проєкт. Так, ви кажете про 3 або 4 хворих, але не забувайте, що половина літака були з ознаками вірусів і хвороб. Величезна кількість людей просили гарячої води, щоб розмішати порошок,
      – відреагував на критику блогер.

      Що відомо про літак з Мілана?Антон Гура заявив, що у більшості пасажирів літака, який 12 березня летів з Мілана до Києва, були ознаки хвороб, а стюарди давали їм ліки, щоб збити температуру.

      Після прибуття до української столиці 3 пасажирів госпіталізували з ознаками захворювання на коронавірус. Втім побоювання не підтвердилися.

      Антон Гура про "цілий літак хворих": дивіться відео

       

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      12 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я УКРОП Коронавірус в Україні Публікації Новини України Новини політики
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