Зеленський призначив коміка з "Ліги сміху" Гуменюка главою РДА: що про нього відомо

Комік Василь Гуменюк, який виступав на проєкті "Ліга сміху", призначений главою Ярмолинецької РДА у Хмельницькій області. Він балотувався на парламентських виборах від "Слуги народу", але не пройшов до Верховної Ради.

Відповідне розпорядження президента України Володимира Зеленського було опубліковано 20 лютого на сайті глави держави. Цікаво: Зеленський таки призначив скандального любителя Росії Муравенка главою РДА на Одещині Що відомо про Василя Гуменюка Гуменюк був учасником команди "Вінницькі", яка виступала на "Лізі сміху". Найбільше він запам'ятався у номері "Очі дівочі", в якому жартував про розмір жіночих грудей.