Це може бути провокація: Попова прокоментувала скандальне відео Антона Гури

Нещодавно блогер Антон Гура заявив нібито на борту літака, який прибув із Мілану до України, "усі цілу дорогу кашляли та чхали". За його словами, хворі приймали ліки, щоб збити температуру. Згодом його звинуватили в сіянні паніки серед населення.

Цей блогер на російських сайтах позиціонує себе як актор. Ймовірно, це була спланована провокація. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила колишня заступниця міністра з питань інформаційної політики Тетяна Попова.

Детальніше про скандального блогера Антон Гура: що відомо про блогера, який повідомляв про "цілий літак інфікованих" з Мілану

За її словами, блогер сам раніше заявив, що спеціально поїхав в Мілан, щоб зняти переміщення людей в Україну.

Коли я побачила це відео, було помітно нестандартне розповсюдження – 20 тисяч репостів та всього 6 тисяч лайків. Тобто спеціально розганялося це відео,

– переконана Попова.

Також особиста анкета Гури є на російському сайті, де він себе пропонує як актор. Експертка вважає, що з цією людиною мають працювати наші правоохоронці.



Інформація, яку надає Гура на сайті з пошуку акторів / Скріншот

Вона переконана, що такі провокації під час непростої ситуації на тему коронавірусу чи на будь-яку іншу будуть відбуватись постійно.

"Ще у 2014 – 2015 роках було багато таких російських операцій, коли на західній Україні організовували провокації проти мобілізації", – сказала вона.

На думку Попової, навіть якщо такого маловідомого актора можуть найняти та організувати паніку, то державі треба на це швидко реагувати.

Дивіться відео, як Антон Гура "перевірив" борт літака Мілан – Київ: