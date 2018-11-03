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      "Это не означает создания Украинской церкви": в РФ прокомментировали соглашение с Варфоломеем

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      Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле 3 ноября
      Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле 3 ноября / Фото из соцсетей

      В России уже успели прокомментировать подписанное 3 ноября соглашение о сотрудничестве между украинским президентом Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем.

      Об этом информирует "Интерфакс".

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      Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. Пока тут нечего комментировать,
      – подчеркнул глава российского синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

      Он также иронично добавил, что "все эти конкордаты украинской власти с Константинополем ничего не меняют для миллионов верующих на Украине".

      Добавим, что 3 ноября, в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем в рамках официального визита главы государства в Турцию. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

      История православной церкви: смотрите видео

      Теги: Новости России Религия Единая поместная церковь Томос УПЦ КП Новости политики РПЦ Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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