"Это не означает создания Украинской церкви": в РФ прокомментировали соглашение с Варфоломеем

В России уже успели прокомментировать подписанное 3 ноября соглашение о сотрудничестве между украинским президентом Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом информирует "Интерфакс".

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Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. Пока тут нечего комментировать,

– подчеркнул глава российского синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он также иронично добавил, что "все эти конкордаты украинской власти с Константинополем ничего не меняют для миллионов верующих на Украине".

Добавим, что 3 ноября, в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем в рамках официального визита главы государства в Турцию. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

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