Порошенко проводит встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем: фото
В субботу, 3 ноября, в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко начал встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле в рамках официального визита главы государства в Турцию.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
"Президент проводит переговоры с Вселенским Патриархом Варфоломеем накануне подписания исторического соглашения о создании независимой Украинской православной Церкви", – говорится в заметке.
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Встречу Порошенко с Варфоломеем анонсировала ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко: "Обязательно он заедет к Вселенскому патриарху, чтобы поблагодарить его за позицию по Томосу, уже объявленную".
Источник: 24 канал
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