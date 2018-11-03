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      Порошенко проводит встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем: фото

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      Порошенко встретился с Варфоломеем
      Порошенко встретился с Варфоломеем / Facebook-страница Цеголко

      В субботу, 3 ноября, в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко начал встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле в рамках официального визита главы государства в Турцию.

      Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

      "Президент проводит переговоры с Вселенским Патриархом Варфоломеем накануне подписания исторического соглашения о создании независимой Украинской православной Церкви", – говорится в заметке.

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      Встречу Порошенко с Варфоломеем анонсировала ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко: "Обязательно он заедет к Вселенскому патриарху, чтобы поблагодарить его за позицию по Томосу, уже объявленную".

       

      Теги: Новости Турции Томос Религия Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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