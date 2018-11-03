Порошенко проводит встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем: фото

В субботу, 3 ноября, в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко начал встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле в рамках официального визита главы государства в Турцию.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент проводит переговоры с Вселенским Патриархом Варфоломеем накануне подписания исторического соглашения о создании независимой Украинской православной Церкви", – говорится в заметке.

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Встречу Порошенко с Варфоломеем анонсировала ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко: "Обязательно он заедет к Вселенскому патриарху, чтобы поблагодарить его за позицию по Томосу, уже объявленную".