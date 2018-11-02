Президент Украины Петр Порошенко встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем в течение 3-4 ноября. Встреча состоится во время официального визита главы государства в Турцию.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

И обязательно он заедет к Вселенскому патриарху, чтобы поблагодарить его за позицию по Томосу, уже объявленную,

– кратко известила Луценко.

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Известно, что 3 ноября в Стамбуле под председательством президентов Украины и Турции состоится 7-е заседание Стратегического совета высокого уровня. В частности, в рамках своего визита Порошенко проведет отдельные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Что такое Томос?

Уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.