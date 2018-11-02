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      Порошенко встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем

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      Порошенко встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем
      Порошенко встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем / Коллаж 24 Канала

      Президент Украины Петр Порошенко встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем в течение 3-4 ноября. Встреча состоится во время официального визита главы государства в Турцию.

      Об этом в эфире телеканала "Интер" заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

      И обязательно он заедет к Вселенскому патриарху, чтобы поблагодарить его за позицию по Томосу, уже объявленную,
      – кратко известила Луценко.

      Читайте также: Встретятся ли Порошенко и Путин лицом к лицу в Париже: заявление Ирины Луценко

      Известно, что 3 ноября в Стамбуле под председательством президентов Украины и Турции состоится 7-е заседание Стратегического совета высокого уровня. В частности, в рамках своего визита Порошенко проведет отдельные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      Что такое Томос?
      Уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Ирина Луценко Новости Турции Религия Томос
      Источник: 24 канал
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