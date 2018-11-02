Президент України Петро Порошенко зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм протягом 3-4 листопада. Зустріч відбудеться під час офіційного візиту глави держави до Туреччини.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявила представниця президента України у Верховній Раді Ірина Луценко.

І обов'язково він заїде до Вселенського патріарха, щоб подякувати йому за позицію по Томосу, вже оголошену,

– коротко сповістила Луценко.

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Відомо, що 3 листопада у Стамбулі під головуванням президентів України та Туреччини відбудеться 7-ме засідання Стратегічної ради високого рівня. Зокрема, у межах свого візиту Порошенко проведе окремі переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

Що таке Томос? Унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.