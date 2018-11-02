23:34
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Порошенко зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм

      240 Читать новость на русском
      Порошенко зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм
      Порошенко зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм / Колаж 24 канал

      Президент України Петро Порошенко зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм протягом 3-4 листопада. Зустріч відбудеться під час офіційного візиту глави держави до Туреччини.

      Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявила представниця президента України у Верховній Раді Ірина Луценко.

      І обов'язково він заїде до Вселенського патріарха, щоб подякувати йому за позицію по Томосу, вже оголошену,
      – коротко сповістила Луценко.

      Читайте також: Чи зустрінуться Порошенко і Путін віч-на-віч у Парижі: заява Ірини Луценко

      Відомо, що 3 листопада у Стамбулі під головуванням президентів України та Туреччини відбудеться 7-ме засідання Стратегічної ради високого рівня. Зокрема, у межах свого візиту Порошенко проведе окремі переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

      Що таке Томос? Унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Томос Релігія Новини Туреччини Ірина Луценко
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      сьогодні , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Прорив в онкології: що відомо про нову могутню зброю проти злоякісних пухлин
      сьогодні , 22:11 Прорив в онкології: що відомо про нову могутню зброю проти злоякісних пухлин
      Катерина Петренко
      Головні новини 2 листопада: УПЦ МП більше не існує, нова витівка російських пранкерів
      сьогодні , 22:01 Головні новини 2 листопада: УПЦ МП більше не існує, нова витівка російських пранкерів
      Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      сьогодні , 22:00 Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      Блог Медіа
      Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      сьогодні , 21:30 Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      Артем Овдієнко
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук