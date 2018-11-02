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      Встретятся ли Порошенко и Путин лицом к лицу в Париже: заявление Ирины Луценко

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      Порошенко и Путин не будут встречаться один на один в Париже
      Порошенко и Путин не будут встречаться один на один в Париже / Фото из открытых источников

      Двусторонней встречи с глазу на глаз между президентом Украины Петром Порошенко и лидером Российской Федерации Владимиром Путиным в Париже 11 ноября быть не может.

      Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

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      Будут разные встречи, но невозможна одна встреча – в формате Порошенко – Путин один на один. Такого не будет. Зная, как Путин искажает всю эту ситуацию, – ничего об Украине без Украины. Может быть многосторонняя встреча при свидетелях, например "нормандский формат", страны Будапештского меморандума, но ни одной встречи с глазу на глаз с Путиным быть не может,
      – сказала чиновница.

      Также, представительница украинского президента отметила, что может быть только "прозрачный разговор, только при свидетелях и только с серьезными аргументами".

      Напомним, 11 ноября в Париже состоится встреча Трампа с Путиным. Ее согласовали во время визита советника американского президента Джона Болтона в Москву.

      В этот день Президент Украины Петр Порошенко также посетит французскую столицу. Там он примет участие в праздновании столетия окончания Первой Мировой войны, на которое его пригласил Эммануэль Макрон.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Новости Франции Украина – Россия Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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