Порошенко підписав з Вселенським патріархом Варфоломієм угоду про співпрацю

У суботу, 3 листопада, у Стамбулі Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі в межах офіційного візиту глави держави до Туреччини. Сторони підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинопольським патріархатом.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"Президент проводить переговори з Вселенським Патріархом Варфоломієм напередодні підписання історичної угоди про створення незалежної Української православної Церкви", – мовиться у дописі.

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Зустріч Порошенка з Варфоломієм анонсувала раніше представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко: "Обов'язково він заїде до Вселенського патріарха, щоб подякувати йому за позицію по Томосу, вже оголошену".



Порошенко з Варфоломієм підписали угоду про створення незалежної УПЦ

Угода, яку ми сьогодні підписали, завершує цей процес... створює всі умови для того, щоб процес надання, точніше підготовки, до Собору, процес надання Томосу був проведений абсолютно в чіткій відповідності з канонами православної церкви,

– сказав Порошенко.