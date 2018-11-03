Порошенко став доктором університету в Туреччині: фото
У суботу, 3 листопада, під час візиту Президента України Петра Порошенка до Туреччини йому вручили ступінь почесного доктора Стамбульського університету.
Про це у Twitter сповістили сам глава держави та віце-прем’єр Геннадій Зубко.
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Порошенко сповістив, що в суботу розпочав візит до Туреччини з відкриття меморіальної таблички на будівлі, де в 1919-1922 роках було розташоване Посольство Української Народної Республіки в Османській імперії.
Після цього президент побував у Стамбульському університеті.
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Для мене велика честь отримати ступінь почесного доктора Стамбульського університету та приєднатися до когорти інших шанованих політичних діячів, удостоєних цього звання,
– написав Порошенко.
Він також подякував Стамбульському університету за відкриття кафедри української мови та активну програму обміну студентами.
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