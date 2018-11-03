Порошенко став доктором університету в Туреччині: фото

У суботу, 3 листопада, під час візиту Президента України Петра Порошенка до Туреччини йому вручили ступінь почесного доктора Стамбульського університету.

Про це у Twitter сповістили сам глава держави та віце-прем’єр Геннадій Зубко.

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Президент @poroshenko Почесний доктор Стамбульського Університету! Крута відзнака головного та найстарішого університету .За розвиток дипломатичних інструментів у складних міжнародних переговорах та розвиток взаємовідносин.А також за розвиток регіонального співробітництва! pic.twitter.com/t9PmM3Sy6f — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 3 ноября 2018 г.

Порошенко сповістив, що в суботу розпочав візит до Туреччини з відкриття меморіальної таблички на будівлі, де в 1919-1922 роках було розташоване Посольство Української Народної Республіки в Османській імперії.

Після цього президент побував у Стамбульському університеті.

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Для мене велика честь отримати ступінь почесного доктора Стамбульського університету та приєднатися до когорти інших шанованих політичних діячів, удостоєних цього звання,

– написав Порошенко.

Він також подякував Стамбульському університету за відкриття кафедри української мови та активну програму обміну студентами.

Для мене велика честь отримати ступінь почесного доктора Стамбульського університету та приєднатися до когорти інших шанованих політичних діячів, удостоєних цього звання. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.