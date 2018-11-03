Порошенко стал доктором университета в Турции: фото

В субботу, 3 ноября, во время визита Президента Украины Петра Порошенко в Турцию ему вручили степень почетного доктора Стамбульского университета.

Об этом в Twitter сообщил глава государства и вице-премьер Геннадий Зубко.

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Президент @poroshenko Почесний доктор Стамбульського Університету! Крута відзнака головного та найстарішого університету .За розвиток дипломатичних інструментів у складних міжнародних переговорах та розвиток взаємовідносин.А також за розвиток регіонального співробітництва! pic.twitter.com/t9PmM3Sy6f — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 3 ноября 2018 г.

Порошенко известил, что в субботу начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах было расположено Посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.

После этого президент побывал в Стамбульском университете.

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Для меня большая честь получить степень почетного доктора Стамбульского университета и присоединиться к когорте других уважаемых политических деятелей, удостоенных этого звания,

– написал Порошенко.

Он также поблагодарил Стамбульский университет за открытие кафедры украинского языка и активную программу обмена студентами.

Для мене велика честь отримати ступінь почесного доктора Стамбульського університету та приєднатися до когорти інших шанованих політичних діячів, удостоєних цього звання. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.