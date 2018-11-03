Порошенко стал доктором университета в Турции: фото
В субботу, 3 ноября, во время визита Президента Украины Петра Порошенко в Турцию ему вручили степень почетного доктора Стамбульского университета.
Об этом в Twitter сообщил глава государства и вице-премьер Геннадий Зубко.
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Порошенко известил, что в субботу начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах было расположено Посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.
После этого президент побывал в Стамбульском университете.
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Для меня большая честь получить степень почетного доктора Стамбульского университета и присоединиться к когорте других уважаемых политических деятелей, удостоенных этого звания,
– написал Порошенко.
Он также поблагодарил Стамбульский университет за открытие кафедры украинского языка и активную программу обмена студентами.
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