Это не прекращалось никогда, – глава ФБР об информационных атаках России

Угроза российских кампаний дезинформации сохраняется 365 дней в году. В частности, до сих пор продолжаются попытки вмешательства России в американские выборы.

При проведении кампаний дезинформации Россия использует различные средства, об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй, пишет "Голос Америки".

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Рэй отметил, что инициированные Россией кампании по дезинформации остаются угрозой для США, начиная с 2016 года.

Это не прекращалось никогда. Это произошло в 2016-м году, и с тех пор продолжается. Возможно, имел место рост во время избирательного цикла, но эта угроза существует каждый день, триста шестьдесят пять дней в году,

– сказал директор ФБР.

Что известно о вмешательстве России в выборы президента США в 2016

В 2016 году перед президентским выборами стало известно про кибератаку на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

Впоследствии американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, пытаясь повернуть результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения отвергает.

Расследование относительно этого вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер. Последний завершил это расследование в конце марта 2019 года: в целом оно продолжалось два года. Также он опубликовал отчет его итогов, однако новых обвинений в документе не выдвинул.