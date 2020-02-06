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      Это не прекращалось никогда, – глава ФБР об информационных атаках России

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      Угроза российских кампаний дезинформации сохраняется 365 дней в году, – ФБР / AP

      Угроза российских кампаний дезинформации сохраняется 365 дней в году. В частности, до сих пор продолжаются попытки вмешательства России в американские выборы.

      При проведении кампаний дезинформации Россия использует различные средства, об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй, пишет "Голос Америки".

      Важно: Сенат США не проголосовал за импичмент Трампа

      Рэй отметил, что инициированные Россией кампании по дезинформации остаются угрозой для США, начиная с 2016 года.

      Это не прекращалось никогда. Это произошло в 2016-м году, и с тех пор продолжается. Возможно, имел место рост во время избирательного цикла, но эта угроза существует каждый день, триста шестьдесят пять дней в году,
      – сказал директор ФБР.

      Что известно о вмешательстве России в выборы президента США в 2016

      В 2016 году перед президентским выборами стало известно про кибератаку на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Впоследствии американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, пытаясь повернуть результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения отвергает.

      Расследование относительно этого вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер. Последний завершил это расследование в конце марта 2019 года: в целом оно продолжалось два года. Также он опубликовал отчет его итогов, однако новых обвинений в документе не выдвинул.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости России Новости США Выборы в США Новости политики
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