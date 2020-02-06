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      Це не припинялось ніколи, – голова ФБР про інформаційні атаки Росії

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      Загроза російських кампаній дезінформації зберігається 365 днів на рік, – ФБР / AP

      Загроза російських кампаній дезінформації зберігається 365 днів на рік. Зокрема, досі тривають спроби втручання Росії в американські вибори.

      При проведенні компаній дезінформації Росія використовує різноманітні засоби, про це повідомив директор Федерального бюро розслідування Крістофер Рей, пише "Голос Америки".

      Важливо: Сенат США не проголосував за імпічмент Трампа

      Рей наголосив, що ініційовані Росією кампанії по дезінформації залишаються загрозою для США, починаючи з 2016 року.

      Це не припинялося ніколи. Це сталося у 2016-му році, і з тих пір триває. Можливо, мало місце зростання під час виборчого циклу, але ця загроза існує кожен день, триста шістдесят п'ять днів в році,
      – сказав директор ФБР.

      Що відомо про втручання Росії у вибори президента США в 2016

      У 2016 році перед президентським виборами стало відомо про кібератаку на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Згодом американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.

      Розслідування щодо цього вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер. Останній завершив це розслідування наприкінці березня 2019 року: загалом воно тривало два роки. Також він опублікував звіт його підсумків, проте нових обвинувачень у документі не висунув.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Вибори у США
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