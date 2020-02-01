Это ничья, нам нужен окончательный результат, – Климкин о нормандской встрече

Нормандская встреча, которая состоялась в декабре 2019 года, не выводит Украину во второй тур. Однако важно, что Украина отказалась принимать российские условия.

Украине нужен окончательный результат, об этом сказал экс-глава МИД Павел Климкин в интервью "Радио Свобода".

Интересно: Готов поспорить, что весной не будет никакой нормандской встречи, – Дейнега

Климкин считает, что прошедшую нормандскую встречу можно условно назвать ничьей.

Но эта ничья нас в следующий тур не выводит. Нам нужен окончательный результат. А Путин этот окончательный результат сейчас не позволит,

– пояснил он.

В то же время экс-глава министерства иностранных дел подчеркнул, что важным является отказ Украины принимать российские требования.

"На пресс-конференции каждый зачитал свои тезисы: Зеленский – свои, Путин – свои. Ну, Меркель соответственно была более гибкая. Но тем не менее мы же не знаем, что происходило за кулисами. То есть что-то такое знаем, но комментировать соответственно – это другое дело", – добавил Климкин.

По словам экс-министра, надо ожидать результатов следующей нормандской встречи, запланированной на апрель.

Сейчас будет следующая встреча "нормандская". Посмотрим. Россия будет пытаться тянуть в сторону политики – сначала политика, а потом все остальное. Для нас ключевое – это безопасность и понимание, что там будет происходить,

– сказал Климкин.

Долгожданная нормандская встреча состоялась в Париже 9 декабря. В ее рамках впервые встретились Владимир Зеленский и Владимир Путин. До этого они имели несколько телефонных разговоров. Следующая встреча лидеров "нормандской четверки" запланирована на апрель 2020 года.



Договоренности "нормандской четверки" на встрече в Париже / Инфографика 24 канала