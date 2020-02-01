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      Это ничья, нам нужен окончательный результат, – Климкин о нормандской встрече

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      Климкин считает прошедшую нормандскую встречу ничьей / 24 Канал

      Нормандская встреча, которая состоялась в декабре 2019 года, не выводит Украину во второй тур. Однако важно, что Украина отказалась принимать российские условия.

      Украине нужен окончательный результат, об этом сказал экс-глава МИД Павел Климкин в интервью "Радио Свобода".

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      Климкин считает, что прошедшую нормандскую встречу можно условно назвать ничьей.

      Но эта ничья нас в следующий тур не выводит. Нам нужен окончательный результат. А Путин этот окончательный результат сейчас не позволит,
      – пояснил он.

      В то же время экс-глава министерства иностранных дел подчеркнул, что важным является отказ Украины принимать российские требования.

      "На пресс-конференции каждый зачитал свои тезисы: Зеленский – свои, Путин – свои. Ну, Меркель соответственно была более гибкая. Но тем не менее мы же не знаем, что происходило за кулисами. То есть что-то такое знаем, но комментировать соответственно – это другое дело", – добавил Климкин.

      По словам экс-министра, надо ожидать результатов следующей нормандской встречи, запланированной на апрель.

      Сейчас будет следующая встреча "нормандская". Посмотрим. Россия будет пытаться тянуть в сторону политики – сначала политика, а потом все остальное. Для нас ключевое – это безопасность и понимание, что там будет происходить,
      – сказал Климкин.

      Долгожданная нормандская встреча состоялась в Париже 9 декабря. В ее рамках впервые встретились Владимир Зеленский и Владимир Путин. До этого они имели несколько телефонных разговоров. Следующая встреча лидеров "нормандской четверки" запланирована на апрель 2020 года.

      домовленості нормандської четвірки
      Договоренности "нормандской четверки" на встрече в Париже / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Зеленский Владимир Путин Павел Климкин Нормандская встреча 2019
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