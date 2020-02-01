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      Це нічия, нам потрібен остаточний результат, – Клімкін про нормандську зустріч

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      Клімкін вважає минулу нормандську зустріч нічиєю / 24 Канал

      Нормандську зустріч, що відбулась у грудні 2019, не виводить Україну в другий тур. Однак важливо, що Україна відмовилась приймати російські умови.

      Україні потрібен остаточний результат, про це сказав ексглава МЗС Павло Клімкін в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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      Клімкін вважає, що минулу нормандську зустріч можна умовно назвати нічиєю.

      Але ця нічия нас в наступний тур не виводить. Нам потрібен остаточний результат. А Путін цей остаточний результат зараз не дозволить, 
      – пояснив він.

      Водночас ексглава міністерства закордонних справ наголосив, що важливою є відмова України приймати російські вимоги.

      "На пресконференції кожен зачитав свої тези: Зеленський – свої, Путін – свої. Ну, Меркель відповідно була більш гнучка. Але тим не менше ми ж не знаємо, що відбувалося поза лаштунками. Тобто щось таке знаємо, але коментувати відповідно – це інша справа", – додав Клімкін.

      За словами ексміністра, треба очікувати результатів наступної нормандської зустрічі – запланованої на квітень.

      Зараз буде наступна зустріч "нормандська". Подивимося. Росія буде намагатися тягнути в сторону політики – спочатку політика, а потім все інше. Для нас ключове – це безпека і розуміння, що там буде відбуватися,
      – сказав Клімкін.

      Довгоочікувана нормандська зустріч відбулась у Парижі 9 грудня. У її межах вперше зустрілись Володимир Зеленський та Володимир Путін. До цього вони мали кілька телефонних розмов. Наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" запланована на квітень 2020 року.

      домовленості нормандської четвірки
      Домовленості "нормандської четвірки" на зустрічі у Парижі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Павло Клімкін Новини Росії Володимир Путін Володимир Зеленський
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