Це нічия, нам потрібен остаточний результат, – Клімкін про нормандську зустріч

Нормандську зустріч, що відбулась у грудні 2019, не виводить Україну в другий тур. Однак важливо, що Україна відмовилась приймати російські умови.

Україні потрібен остаточний результат, про це сказав ексглава МЗС Павло Клімкін в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Клімкін вважає, що минулу нормандську зустріч можна умовно назвати нічиєю.

Але ця нічия нас в наступний тур не виводить. Нам потрібен остаточний результат. А Путін цей остаточний результат зараз не дозволить,

– пояснив він.

Водночас ексглава міністерства закордонних справ наголосив, що важливою є відмова України приймати російські вимоги.

"На пресконференції кожен зачитав свої тези: Зеленський – свої, Путін – свої. Ну, Меркель відповідно була більш гнучка. Але тим не менше ми ж не знаємо, що відбувалося поза лаштунками. Тобто щось таке знаємо, але коментувати відповідно – це інша справа", – додав Клімкін.

За словами ексміністра, треба очікувати результатів наступної нормандської зустрічі – запланованої на квітень.

Зараз буде наступна зустріч "нормандська". Подивимося. Росія буде намагатися тягнути в сторону політики – спочатку політика, а потім все інше. Для нас ключове – це безпека і розуміння, що там буде відбуватися,

– сказав Клімкін.

Довгоочікувана нормандська зустріч відбулась у Парижі 9 грудня. У її межах вперше зустрілись Володимир Зеленський та Володимир Путін. До цього вони мали кілька телефонних розмов. Наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" запланована на квітень 2020 року.



Домовленості "нормандської четвірки" на зустрічі у Парижі / Інфографіка 24 каналу