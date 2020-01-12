Готовий битись об заклад, що весною не буде жодної нормандської зустрічі, – Дейнега

Путіну не потрібне закінчення війни на Донбасі. Якщо президент РФ і захоче миру, то тільки у разі української капітуляції. ВІдповідно, зустріч у нормандському форматі весною може просто не відбутися.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив голова фонду "Повернись живим" і блогер 24 каналу Віталій Дейнега.

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"Остання нормандська зустріч, на якій був Путін і Порошенко, була у 2016 році. На ній було погоджено, що на наступній будуть обговорювати дорожню карту виконання Мінську. Після чого Путін перестав їздити на ці зустрічі, тому що навіщо йому погоджувати дорожню карту щодо мирного врегулювання", – зазначив волонтер.

Дейнега наголосив, що Путіну не потрібен мир, йому потрібна війна і знищення України. За словами волонтера, якщо Путіну і потрібен такий мир, то тільки у разі української капітуляції, що призведе до руйнації країни, до втрати суверенітету.

Я готовий "закластись" на гроші, що в березні і у квітні не буде жодної нормандської зустрічі. Я можу помилятись. Але я б про це сильно, по-перше, не переживав, а по-друге, навіть, якщо вона буде, то росіяни будуть висувати вимоги – що має відбутись,

– пояснив Дейнега.



Про що домовилися на нормандській зустрічі / Інфографіка 24 каналу

ВІдео повного інтерв'ю з Віталієм Дейнегою: