Швидкого закінчення війни не бачу: відверте інтерв'ю з ветераном Остальцевим

Про закінчення війни на Донбасі, домовленості з Володимиром Путіним та участь ветеранів у справі вбивства Павла Шеремета – в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів ветеран АТО та власник піцерії Veterano Pizza Леонід Остальцев.

Про домовленості з Росією

На твій погляд, наскільки ми наблизилися до кінця війни за минулий рік?

Я не знаю, чи наблизилися ми до кінця війни. Ми поступово робимо якісь кроки – то вперед, то назад. Швидкого закінчення війни я не бачу. Але вона має закінчитися нашою перемогою, це вже великі нюанси, яких потрібно добиватися значними зусиллями, однак це дуже непросто.

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Я критикую Зеленського за ті історії, в яких він тупить. Як звичайний військовий, я розумію, що в питаннях війни і бойових дій перемагає той, хто вбиває супротивника. І ніяк інакше не може бути. Мирне врегулювання питання війни з Росією – неможливе. Зокрема і через те, що Росії не потрібен цей мир. Вона контролює бойовиків, це її сфера впливу.



Леонід Остальцев

Але Зеленський прийшов до влади на хвилі "миру". Він транслював цю історію про мир. Я подивився його останні кроки – це риторика як і в попереднього президента. Просто він не хоче відкрито говорити, що Росія – агресор, як це постійно робив Порошенко.

Можливо, це тому, що Зеленський все ще думає, що з Путіним можна про щось домовитися.

Я думаю, він вже знає, що не можна домовитися. Вони вже зустрілися та поговорили, однак ми ще досі не відчуваємо результату цих домовленостей і не знаємо їх всіх. Нещодавно була історія щодо газових домовленостей, що Україна відкликає свій позов на 12,7 мільярда доларів взамін на транзит газу терміном у 5 років. Я не знаю, чи правильно це чи ні, не спеціаліст. Однак відчуття такої легкої зради присутнє.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?20 грудня у Мінську Україна та Росія підписали протокол для продовження транзиту російського газу через Україну. Він передбачає:



• контракт на транзит газу укладуть терміном на 5 років з можливістю продовження на тих же умовах ще на наступні 10 років;

• російська сторона виплачує "Нафтогазу" близько 3 мільярдів доларів за рішеннями Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року;

• "Нафтогаз" відмовляється від нових претензій та відкликає позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярда доларів. Україна відмовиться від штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів;

• обсяги транзиту складають 65 мільярдів кубів у 2020 році та по 40 мільярдів кубометрів упродовж 2021 – 2024 років за умови конкурентного тарифу;

Ти думаєш, що під час нових перемовин у квітні, ми теж ні про що не домовимося?

Нова зустріч, можливо, і відбудеться. Проте, які можуть бути домовленості з Росією? РФ не хоче мирного врегулювання питання. Звичайно, вона не поверне нам просто так Крим, поки ми самі його не заберемо. Для цього нам потрібно розбудовувати армію, розробляти нові види озброєння і повернути ядерний потенціал. Як казав колись Путін: "Если не будет такой страны как Россия, тогда зачем быть всему этому миру".

Я теж тоді хочу сказати, якщо не буде такої країни як Україна, якщо ви не повернете Крим, то не буде і всієї вашої Росії.

Я хочу, що мій президент розумів це і розв'язував питання новітніх видів озброєння, реформування Збройних сил. Важливо, щоб були якісь запасні варіанти. Ти можеш говорити про мир, але ти постійно маєш готуватися до війни.

Про зустріч "нормандської четвірки"

Що ти думаєш про нормандські домовленості?

Ми не знаємо всієї суті домовленостей. Те, що нам показали – це одне, те, що відбувалося за зачиненими дверима – зовсім інше. Але риторика нашого президента, який відкрито означив позиції своєї політики перед світом, вже знімає певний рівень напруги серед ветеранського суспільства. І вже менше претензій до Зеленського виникає щодо цього.

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У Зеленського є величезна підтримка серед електорату. Він розуміє, що та ветеранська спільнота і активна частина населення – це люди, які були на війні не просто так, а за покликом серця. І одна з причин – це свобода і демократія. Якщо мені щось не подобається, я не збираюся влаштовувати революції, зносити владу. Зеленський був обраний шляхом демократії. Я маю право на мирний протест, що я і роблю. Але він також може робити те, що йому заманеться, тому що він президент. Він сам має приймати рішення згідно з командою. Якщо він прислухається до активної частини населення, йому великий плюс, якщо ні – це мінус.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

Зі всіх його передвиборчих обіцянок, він потрапив саме у ваші очікування, коли не перейшов ті "червоні" лінії…

Наші очікування – це ті історії, які збільшують шанси на існування такої держави як Україна. Тому це не збіглося з нашими вимогами, це питання існування.

Якщо з Путіним неможливо домовитися, то що буде далі?

Я б припинив будь-які сполучення. Наприклад, пан Сивохо хоче спростити пенсійне питання для тих, хто живе на Донбасі. Щоб бабусі і дідусі простіше проходили кордон. Я проти цього. "Керівництво" "ДНР" і "ЛНР" ніби турбується про своїх, то хай і платить їм пенсії. Я б, навпаки, зробив жорсткішим прохідну історію до України. Тих, хто фізично не може звідти поїхати, дуже небагато. Це така спекуляція, коли кажуть, що ми маємо людей, які не можуть звідти виїхати.



Сергій Сивохо

Насправді, всі можуть виїхати, якщо вони сильно цього захочуть. Ми маємо розуміти, що там є певна категорія людей, які ностальгують за Радянським Союзом. Їм подобається, що зараз відбувається в Донецькій та Луганській областях на окупованих територіях. Мені не подобається. Я бачу цих бідних дітей, яких зомбують піонерством. Ці мітинги, які навіть не проплачені, чи гасла "Мы хотим в Россию". Та не потрібні ви тій Росії! Я взагалі не розумію, де логіка тих людей. Особливо у кримських військовослужбовців, які зрадили присязі й перейшли на сторону ворога. Й те ж саме з мирним населенням Донбасу. Зрадників ніде не люблять!



Акція в окупованому Луганську у жовтні 2019 року

А от та частина населення, яка опинилася в заручниках ситуації, їх насправді дуже мало. Переїхати можливість є. Страшно? Так. Залишитися без грошей, без житла й не зрозуміло в якій частині України. Пропаганда сильна. Там кажуть, що ми нацисти, фашисти, вбиваємо тут людей. Але ж понад мільйон людей переїхало сюди.

Простих відповідей, як кажуть наші президенти, немає. Але для того, щоб з’явилися навіть складні рішення, треба працювати і враховувати реальність. В заручниках ситуації залишилося дуже мало людей. Переважна більшість – ті, яким "по барабану". Я вважаю, що вони мають відповісти за свою амебність і аморфність.

І є третя частина – це колабораціоністи, терористи і ті, хто їх підтримує. Вони мають відповідати за законом. Якщо вони не можуть відповісти за законом, то ми маємо створити для них такі умови, щоб їм було не просто некомфортно сидіти там у себе, а щоб вони вили. Це таке моє чітке переконання.

Мають бути якісь такі жорсткі історії з ними, щоб вони розуміли наслідки прийнятого рішення. Хоча рішення було прийнято не ними, але вони брали безпосередню участь.

Тобто фактично ти за те, щоб там лишався заморожений конфлікт?

Я не за це. Я розумію, що втрати величезні будуть серед наших, насамперед. Це і мої Збройні сили, я за них також переймаюся. Мирне населення постраждає 100%. Питання повернення цих територій силовим шляхом, методом Збройних сил України, має бути аж на найостанніших рядах. Тому що це величезні людські втрати. Я вже мовчу про все інше.

Про погрози Путіна

Ти чув з промови росіян, що Путін сказав: "Я уявляю, що там далі почнеться. Сребреніца буде. От і все. Ми ж бачили, як президент Зеленський дискутував з націоналістами. Не зрозуміло, хто там сильніше, що там відбудеться і хто ними буде керувати цими націоналістами, коли вони увійдуть на ці території". Це фактично погроза?

Так. По-перше, їм не потрібний мир. По-друге, вони тупі бики, яким треба обламувати роги.

Різанина у Сребрениці – це масове вбивство мусульман у Боснії у липні 1995 року. Його вважають найбільшим у Європі після закінчення Другої світової війни. Армія боснійських сербів, за різними оцінками, знищила у місті 7-8 тисяч людей.

Я радий, що президент Зеленський поговорив з тими людьми, які були в Золотому-4. Я може й сам не зовсім згідний з тими пацанами, які там сиділи. Але президент приїхав, поговорив й он як тепер "бомбить" у росіян.

Що відомо про поїздку Зеленського у Золоте-4? 26 жовтня Володимир Зеленський приїхав у Золоте-4 до добровольців, які виступали проти розведення військ.

В результаті між ветеранами і Зеленським сталася надемоційна розмова. Президент заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я" і нагадав бійцям, що він президент, а не "лох якийсь".



Натомість у Командуванні Об’єднаних сил, зі свого боку, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у Золотому зі зброєю незаконно.

Щодо Сребрениці, якщо уявимо собі історію, що Збройні сили України починають якусь там навіть не спецоперацію. Росія виводить свої війська, залишаються терористи й заходять Збройні сили України. Всі, хто здав зброю, стають полоненими, потім підсудними й тоді по мірі того, що ти порушував, зобов’язаний відповісти перед законом.

У нас не релігійна історія та не про ненависть. А про те, що ті, хто стріляли, мають відповісти перед законом.

Я так розумію з цих його слів, що якщо ми спробуємо це зробити, то він буде їх знову захищати. Це буде знову війна і наступ...

Вони й так спонсорують їх всім: танками, артилерією, зброєю, людьми, продовольством для терористів. Я маю на увазі сухпайки та інше. Вони і так це все роблять. То що тепер, ще більше почне?

Що ми влаштуємо там геноцид і він буде знову рятувати...

Йому ж треба якось виправдовуватися. Звичайно, він буде говорити отакі нісенітниці, в які люди будуть вірити. Я вже змирився з тим, що наші сусіди, на жаль, люди, народ – раби й тупі барани. Їм сказали – вони вірять, не перевіряють інформацію.

З одного боку президент Зеленський, якому, щоб зробити якийсь силовий сценарій, то треба пройти через "пекло" – Верховна Рада, політичні опоненти, люди, яких треба переконати. У Путіна не треба це робити. Це є диктатура.

Мені дуже хочеться вірити, що наші західні партнери, сусіди бачать це і теж готуються до майбутньої війни. Тому що, я так вважаю, вона буде.

Як зупинити Росію, я не розумію. Мирними шляхами й вмовлянням – ні. Санкції – дуже круто, але подивимося, як вони будуть працювати. Тому що послаблювати економіку супротивника – це правильне рішення. На жаль, маємо ядерну зброю в світі. Під час Другої світової її не було. Зараз війни можуть бути спустошливими для всієї планети.

А чому, на твою думку, він так не хоче, щоб Україна була?

Як це чому? Україна іде в Європу. Україна завжди була підконтрольною територією Москві. Всю історію. Росії не вигідно, щоб Україна була із Заходом разом. Україна велика. Україна сильна. Це країна з великим потенціалом, якщо вона буде союзником Європи, якщо розверне свої плечі хоча б на 50 – 60%, я сам буду боятися України. Наша армія найсильніша в Європі.

Ти думаєш, що ми можемо дати якийсь відпір російській армії, якщо вони перейдуть в наступ?

Будь-кому можна дати відпір. Грузинська війна закінчилася за три дні, тому що Збройні сили Грузії не просто не були готові, вони почали відходити. Президент країни не мав якогось 100% рішення.



Інтерв'ю з Леонідом Остальцевим

У 2014 році ми мали закінчити війну. Я був добровольцем, який пішов на війну з кухні. Я піцу робив, а автомат тримав у 2006 році, коли строкова служба моя була. Три патрони нам давали вистріляти. І таких зі мною було 12 киян – це наша команда була. І перший батальйон 30-ої бригади піхота – наші регулярні війська. Це напевно був найукомплектованіший батальйон піхоти Збройних сил України на той момент.

Про нового міністра оборони

Чи здатний новий міністр оборони на такий виклик?

Він має позитивну репутацію. Час покаже, чи зможе він, чи ні.



Міністр оборони України Андрій Загороднюк

На сьогодні, наприклад, мені телефонує мій командир роти, Герой України і просить у мене видрукувати декілька плакатів для того, щоб навчати особовий склад, що таке БМП.

Бойова машина піхоти (БМП) – бойова броньована гусенична машина, що перебуває на озброєнні механізованих підрозділів сухопутних військ. Вона призначена для транспортування особового складу до місця виконання поставленого бойового завдання, підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою в умовах застосування противником зброї та спільних дій з танками в бою.

Одна проблема в тому, що в частині немає вихідного матеріалу, який потрібно видрукувати. І це як при чинному, так і при старому міністру оборони. Дуже багато всього у нас у головах. Ми всі чекаємо, що хтось прийде і за нас все вирішить. Такого не буває. Зеленський – не пуп землі, він не буде вирішувати за всіх. Це питання відповідальності кожного. В Росії простіше тим, що ти не думаєш. Всі накази віддає Путін. А при демократії і свободі тобі потрібно самому аналізувати, проводити паралелі, перевіряти інформацію. І все це залежить від кожного.

Про ставлення до Володимира Зеленського

Чи змінилося твоє ставлення до Зеленського?

Моє ставлення змінилось до того, як ставитися до Зеленського і, в цілому, до президентів, до політиків. Я намагаюся прибирати персоналії, я прибираю Зеленського і ставлю його як президента. Я починаю оцінювати те, що він зробив і сказав. Відповідно до цього я роблю якісь висновки.



Володимир Зеленський

На цьому етапі можна дуже мало сказати. Париж – великий плюс. Той доброволець, з яким він розмовляв у Золотому – плюс і мінус. Тому що сам факт діалогу з добровольцями своєї країни – це добре, формат діалогу – навпаки. Щодо ринку землі, я вважаю, що це добре, що його відкривають. Однак варто доопрацювати закон і зробити це правильно. Економіка не може працювати, коли всією землею керує держава і все тримається на тотальній корупції.

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Я б хотів, щоб президент моєї країни відкрито називав Росію агресором, вони анексували Крим. Тому що загравання зі своїм електоратом зазвичай погано закінчується, як показав п’ятий президент Петро Олексійович Порошенко. У мене були найгірші очікування від Зеленського. Я боявся, що він здасть Україну. Він уже сказав на весь світ, що Крим – це Україна, Донбас – окупована Україна, виведіть свої війська, після цього будемо проводити вибори. Якщо у Зеленського з’явиться нова риторика, що Росія – це агресор, то частина з тих 73%, які за нього голосували, вони усвідомлять і приймуть цей факт.

Хто ті люди, які на шостому році війни, сумніваються в тому, що причиною цього всього є Путін?

Звичайні обивателі, люмпени. І таких переважна більшість. Завжди у всьому світі активна меншість рухає країну вперед. Моя позиція – не зважати на неактивну більшість і робити те, що ми вважаємо правильним і потрібним. Наприклад, ця меншість на Банковій показувала свої протести Володимиру Зеленському. Він почув їх.

Тому що Зеленський теж розуміє, що всі ці 73% не будуть особливо сильно щось робити. Це саме ті люди, які хочуть, щоб за них усе вирішили. Це не національна риса, а людська. В кожній країні є меншість, яка рухає країну вперед, а є більшість, яка пливе за течією.

Надійся на себе, можливо, ще на когось і відповідно до цього вибудовуй свій план чи свою політику. Україна – це не спринт, а марафон. Це дуже довготривала історія. Я б хотів, щоб в України з’явилася стратегія. У нас навіть локальні цілі постійно змінюються. Мені, наприклад, дуже не подобається наша Конституція, тому що вона пострадянська. Там зовсім мало свободи. Особливо якщо врахувати, що в нас не працює судова гілка влади.

Про участь АТОвців у справі Шеремета

Що ти думаєш про участь ветеранів у справі Шеремета?

Занадто мало фактів. Немає жодного прямого доказу, занадто багато нестиковок. Як можна, наприклад, повірити Печерському суду, який повністю себе дискредитував. Судова гілка влади не працює зовсім, їй ніхто не вірить. Всі знають, що будь-яке питання можна "порішати". Справа є дуже резонансною, всі хочуть справедливості.

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Люди, яких взяли, вони достатньо відомі в соціальній групі під назвою "учасники бойових дій і волонтери". Чимало людей подивилися пресконференцію і повірили в це. Прямих доказів участі цих людей в злочині не існує. Про це відкрито вже сказав радник міністра Геращенко.



Запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

В мене дуже оптимістичний настрій, я вірю в усе найкраще, але готуюся до найгіршого. Я впевнений, що ми переможемо і все буде добре.