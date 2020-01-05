Быстрого окончания войны не вижу: откровенное интервью с ветераном Остальцевым

Об окончании войны на Донбассе, договоренности с Владимиром Путиным и участии ветеранов в деле убийства Павла Шеремета – в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал ветеран АТО и владелец пиццерии Veterano Pizza Леонид Остальцев.

О договоренности с Россией

На твой взгляд, насколько мы приблизились к концу войны за прошлый год?

Я не знаю, приблизились ли мы к концу войны. Мы постепенно делаем какие-то шаги – то вперед, то назад. Быстрого окончания войны я не вижу. Но она должна закончиться нашей победой, это уже большие нюансы, которых нужно добиваться значительными усилиями, однако это очень непросто.

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Я критикую Зеленского за те истории, в которых он тупит. Как обычный военный, я понимаю, что в вопросах войны и боевых действий побеждает тот, кто убивает противника. И никак иначе быть не может. Мирное урегулирование вопроса войны с Россией – невозможно. В частности и потому, что России не нужен этот мир. Она контролирует боевиков, это ее сфера влияния.



Леонид Остальцев

Но Зеленский пришел к власти на волне "мира". Он транслировал эту историю о мире. Я посмотрел его последние шаги – это риторика как и у предыдущего президента. Просто он не хочет открыто говорить, что Россия – агрессор, как это постоянно делал Порошенко.

Возможно, это потому, что Зеленский все еще думает, что с Путиным можно о чем-то договориться.

Я думаю, он уже знает, что нельзя договориться. Они уже встретились и поговорили, но мы до сих пор не чувствуем результата этих договоренностей и не знаем их всех. Недавно была история о газовых договоренностях, Украина отзывает свой иск на 12,7 миллиарда долларов взамен на транзит газа сроком в 5 лет. Я не знаю, правильно это или нет, не специалист. Однако ощущение такой легкой измены присутствует.

Что известно о транзите российского газа через Украину?20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол для продолжения транзита российского газа через Украину. Он предусматривает:



• контракт на транзит газа заключат сроком на 5 лет с возможностью продления на тех же условиях еще на следующие 10 лет;

• российская сторона выплачивает "Нафтогазу" около 3 миллиардов долларов по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 год;

• "Нафтогаз" отказывается от новых претензий и отзывает иск против "Газпрома" на 12,25 миллиарда долларов. Украина откажется от штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов;

• объемы транзита составляют 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в течении 2021 – 2024 годов при условии конкурентного тарифа.

Ты думаешь, что во время новых переговоров в апреле, мы тоже ни о чем не договоримся?

Новая встреча, возможно, и произойдет. Однако, какие могут быть договоренности с Россией? РФ не хочет мирного урегулирования вопроса. Конечно, она не вернет нам просто так Крым, пока мы сами его не заберем. Для этого нам нужно развивать армию, разрабатывать новые виды вооружения и вернуть ядерный потенциал. Как говорил когда-то Путин: "Если не будет такой страны как Россия, тогда зачем быть всему этому миру".

Я тоже тогда хочу сказать, если не будет такой страны как Украина, если вы не вернете Крым, то не будет и всей вашей России.

Я хочу, чтобы мой президент понимал это и решал вопросы новейших видов вооружения, реформирования Вооруженных сил. Важно, чтобы были какие-то запасные варианты. Ты можешь говорить о мире, но ты постоянно должен готовиться к войне.

О встрече "нормандской четверки"

Что ты думаешь о нормандских договоренностях?

Мы не знаем всей сути договоренностей. То, что нам показали – это одно, то, что происходило за закрытыми дверями – совсем другое. Но риторика нашего президента, который открыто обозначил позиции своей политики перед миром, уже снимает определенный уровень напряжения среди ветеранского общества. И уже меньше претензий к Зеленскому возникает по этому поводу.

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У Зеленского есть огромная поддержка среди электората. Он понимает, что и ветеранская общественность и активная часть населения – это люди, которые были на войне не просто так, а по зову сердца. И одна из причин – это свобода и демократия. Если мне что-то не нравится, я не собираюсь устраивать революции, сносить власть. Зеленский был избран путем демократии. Я имею право на мирный протест, что я и делаю. Но он также может делать то, что ему вздумается, потому что он президент. Он сам должен принимать решение в соответствии с командой. Если он прислушивается к активной части населения, ему большой плюс, если нет – это минус.



О чем договорились в Париже 9 Декабря / Инфографика 24 канала

Из всех его предвыборных обещаний, он попал именно в ваши ожидания, когда не перешел те "красные" линии...

Наши ожидания – это те истории, которые увеличивают шансы на существование такого государства как Украина. Поэтому это не совпало с нашими требованиями, это вопрос существования.

Если с Путиным невозможно договориться, то что будет дальше?

Я бы прекратил любые сообщения. Например, господин Сивохо хочет упростить пенсионный вопрос для тех, кто живет на Донбассе. Чтобы бабушки и дедушки проще проходили границу. Я против этого. "Руководство" "ДНР" и "ЛНР" будто заботится о своих, пусть и платит им пенсии. Я бы, наоборот, сделал жестче проходную историю в Украину. Тех, кто физически не может оттуда уехать, очень немного. Это такая спекуляция, когда говорят, что мы имеем людей, которые не могут оттуда уехать.



Сергей Сивохо

На самом деле, все могут уехать, если они сильно этого захотят. Мы должны понимать, что там есть определенная категория людей, которые ностальгируют по Советскому Союзу. Им нравится, что сейчас происходит в Донецкой и Луганской областях на оккупированных территориях. Мне не нравится. Я вижу этих бедных детей, которых зомбируют пионерством. Эти митинги, которые даже не проплачены, или лозунги "Мы хотим в Россию". И не нужны вы той России! Я вообще не понимаю, где логика этих людей. Особенно у крымских военнослужащих, которые изменили присяге и перешли на сторону врага. И то же самое с мирным населением Донбасса. Предателей нигде не любят!



Акция в оккупированном Луганске в октябре 2019 года

А вот та часть населения, которая оказалась в заложниках ситуации, их на самом деле очень мало. Переехать возможность есть. Страшно? Да. Остаться без денег, без жилья и не понятно в какой части Украины. Пропаганда сильная. Там говорят, что мы нацисты, фашисты, убиваем здесь людей. Но более миллиона человек переехало сюда.

Простых ответов, как говорят наши президенты, нет. Но для того, чтобы появились даже сложные решения, надо работать и учитывать реальность. В заложниках ситуации осталось очень мало людей. Подавляющее большинство – те, которым "по барабану". Я считаю, что они должны ответить за свою амебность и аморфность.

И есть третья часть – это коллаборационисты, террористы и те, кто их поддерживает. Они должны отвечать по закону. Если они не могут ответить по закону, то мы должны создать для них такие условия, чтобы им было не просто некомфортно сидеть там у себя, а чтобы они выли. Это такое мое четкое убеждение.

Должны быть какие-то такие жесткие истории с ними, чтобы они понимали последствия принятого решения. Хотя решение было принято не ими, но они принимали непосредственное участие.

То есть фактически ты за то, чтобы там оставался замороженный конфликт?

Я не за это. Я понимаю, что потери огромны будут среди наших, прежде всего. Это и мои Вооруженные силы, я за них также переживаю. Мирное население пострадает 100%. Вопрос возвращения этих территорий силовым путем, методом Вооруженных сил Украины, должно быть в самых последних рядах. Потому что это огромные человеческие потери. Я уже молчу про все остальное.

Об угрозах Путина

Ты слышал из речи россиян, что Путин сказал: "Я представляю, что там дальше начнется. Сребреница будет. Вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский дискутировал с националистами. Не понятно, кто там сильнее, что там произойдет и кто ими будет управлять этими националистами, когда они войдут на эти территории". Это фактически угроза?

Да. Во-первых, им не нужен мир. Во-вторых, они тупые быки, которым нужно обламывать рога.

Резня в Сребренице – это массовое убийство мусульман в Боснии в июле 1995 года. Его считают самым большим в Европе после окончания Второй мировой войны. Армия боснийских сербов, по разным оценкам, уничтожила в городе 7-8 тысяч человек.

Я рад, что президент Зеленский поговорил с теми людьми, которые были в Золотом-4. Я может и сам не совсем согласен с теми пацанами, которые там сидели. Но президент приехал, поговорил и вот как теперь "бомбит" у россиян.

Что известно о поездке Зеленского в Золотое-4?26 октября Владимир Зеленский приехал в Золотое-4 к добровольцам, которые выступали против разведения войск.

В результате между ветеранами и Зеленским произошел сверхэмоциональный разговор. Президент заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие" и напомнил бойцам, что он президент, а не "лох какой-то".



Вместе с тем в командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.

Относительно Сребреници, если представим себе историю, что Вооруженные силы Украины начинают какую-то даже не спецоперацию. Россия выводит свои войска остаются террористы и заходят Вооруженные силы Украины. Все, кто сдал оружие, становятся пленниками, потом подсудимыми и тогда по мере того, что ты нарушал, обязан ответить перед законом.

У нас не религиозная история и не об ненависти. А о том, что те, кто стреляли, должны ответить перед законом.

Я так понимаю из этих его слов, если мы попробуем это сделать, то он будет их снова защищать. Это будет опять война и наступление...

Они и так спонсируют их всем: танками, артиллерией, оружием, людьми, продовольствием для террористов. Я имею в виду сухпайки и прочее. Они и так это все делают. Так что теперь, еще больше начнет?

Что мы устроим там геноцид и он будет снова спасать...

Ему же надо как-то оправдываться. Конечно, он будет говорить этакие глупости, в которые люди будут верить. Я уже смирился с тем, что наши соседи, к сожалению, люди, народ – рабы и тупые бараны. Им сказали – они верят, не проверяют информацию.

С одной стороны президент Зеленский, которому, чтобы сделать какой-то силовой сценарий, то надо пройти через "ад" – Верховная Рада, политические оппоненты, люди, которых надо убедить. У Путина не надо это делать. Это диктатура.

Мне очень хочется верить, что наши западные партнеры, соседи видят это и тоже готовятся к будущей войне. Потому что, я так считаю, она будет.

Как остановить Россию, я не понимаю. Мирными путями и уговорам – нет. Санкции – очень круто, но посмотрим, как они будут работать. Потому что ослаблять экономику противника – это правильное решение. К сожалению, есть ядерное оружие в мире. Во время Второй мировой его не было. Сейчас войны могут быть опустошительными для всей планеты.

А почему, по-твоему, он так не хочет, чтобы Украина была?

Как это почему? Украина идет в Европу. Украина всегда была подконтрольной территорией Москве. Всю историю. России не выгодно, чтобы Украина была с Западом вместе. Украина большая. Украина сильная. Это страна с большим потенциалом, если она будет союзником Европы, если развернет свои плечи хотя бы на 50 – 60%, я сам буду бояться Украину. Наша армия самая сильная в Европе.

Ты думаешь, что мы можем дать какой-то отпор российской армии, если они перейдут в наступление?

Любому можно дать отпор. Грузинская война закончилась за три дня, потому что Вооруженные силы Грузии не просто не были готовы, они начали отходить. Президент страны не имел какого-то 100% решения.



Интервью с Леонидом Остальцевим

В 2014 году мы должны были закончить войну. Я был добровольцем, который ушел на войну с кухни. Я пиццу делал, а автомат держал в 2006 году, когда строковая служба моя была. Три патрона нам давали выстрелять. И таких со мной было 12 киевлян – это наша команда была. И первый батальон 30-й бригады пехоты – наши регулярные войска. Это наверное был самый укомплектованный батальон пехоты Вооруженных сил Украины на тот момент.

О новом министре обороны

Способен ли новый министр обороны на такой вызов?

Он имеет положительную репутацию. Время покажет, сможет ли он или нет.



Министр обороны Украины Андрей Загороднюк

Сегодня, например, мне звонит мой командир роты, Герой Украины и просит у меня напечатать несколько плакатов для того, чтобы обучать личный состав, что такое БМП.

Боевая машина пехоты (БМП) – боевая бронированная гусеничная машина, которая находится на вооружении механизированных подразделений сухопутных войск. Она предназначена для транспортировки личного состава к месту выполнения поставленной боевой задачи, повышении его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения противником оружия и совместных действий с танками в бою.

Одна проблема в том, что в части нет исходного материала, который нужно напечатать. И это как при действующем, так и при старом министре обороны. Очень много всего у нас в головах. Мы все ждем, что кто-то придет и за нас все решит. Такого не бывает. Зеленский – не пуп земли, он не будет решать за всех. Это вопрос ответственности каждого. В России проще тем, что ты не думаешь. Все приказы отдает Путин. А при демократии и свободе тебе необходимо самому анализировать, проводить параллели, проверять информацию. И все это зависит от каждого.

Об отношении к Владимиру Зеленскому

Изменилось ли твое отношение к Зеленскому?

Мое отношение изменилось до того, как относиться к Зеленскому и, в целом, к президентам, к политикам. Я стараюсь убирать персоналии, я убираю Зеленского и ставлю его как президента. Я начинаю оценивать то, что он сделал и сказал. В соответствии с этим я делаю выводы.



Владимир Зеленский

На этом этапе можно очень мало сказать. Париж – большой плюс. Тот доброволец, с которым он разговаривал в Золотом – плюс и минус. Потому что сам факт диалога с добровольцами своей страны – это хорошо, формат диалога – наоборот. Что касается рынка земли, я считаю, что это хорошо, что его открывают. Однако стоит доработать закон и сделать это правильно. Экономика не может работать, когда всей землей руководит государство и все держится на тотальной коррупции.

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Я бы хотел, чтобы президент моей страны открыто называл Россию агрессором, они аннексировали Крым. Потому что заигрывание со своим электоратом обычно плохо заканчивается, как показал пятый президент Петр Алексеевич Порошенко. У меня были худшие ожидания от Зеленского. Я боялся, что он сдаст Украину. Он уже сказал на весь мир, что Крым – это Украина, Донбасс – оккупированная Украина, выведите свои войска, после этого будем проводить выборы. Если у Зеленского появится новая риторика, что Россия – это агрессор, то часть из 73%, которые за него голосовали, они осознают и примут этот факт.

Кто те люди, которые на шестом году войны, сомневаются в том, что причиной всего этого является Путин?

Обычные обыватели, люмпены. И таких большинство. Всегда во всем мире активное меньшинство движет страну вперед. Моя позиция – не учитывать неактивное большинство и делать то, что мы считаем правильным и нужным. Например, это меньшинство на Банковой показывало свои протесты Владимиру Зеленскому. Он услышал их.

Потому что Зеленский тоже понимает, что все эти 73% не будут особо сильно что-то делать. Это именно те люди, которые хотят, чтобы за них все решили. Это не национальная черта, а человеческая. В каждой стране есть меньшинство, которое движет страну вперед, а есть большинство, которое плывет по течению.

Надейся на себя, возможно, еще на кого-то и в соответствии с этим выстраивай свой план или свою политику. Украина – это не спринт, а марафон. Это очень долговременная история. Я бы хотел, чтобы в Украине появилась стратегия. У нас даже локальные цели постоянно меняются. Мне, например, очень не нравится наша Конституция, потому что она постсоветская. Там совсем мало свободы. Особенно если учесть, что у нас не работает судебная ветвь власти.

Об участии АТОвцев в деле Шеремета

Что ты думаешь об участии ветеранов в деле Шеремета?

Слишком мало фактов. Нет ни одного прямого доказательства, слишком много нестыковок. Как можно, например, поверить Печерскому суду, который полностью себя дискредитировал. Судебная ветвь власти не работает совсем, ей никто не верит. Все знают, что любой вопрос можно "порешать". Дело очень резонансное, все хотят справедливости.

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Люди, которых взяли, они достаточно известны в социальной группе под названием "участники боевых действий и волонтеры". Многие посмотрели пресс-конференцию и поверили в это. Прямых доказательств участия этих людей в преступлении не существует. Об этом открыто уже сказал советник министра Геращенко.



Меры предосторожности подозреваемым в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

У меня очень оптимистический настрой, я верю во все самое лучшее, но готовлюсь к худшему. Я уверен, что мы победим и все будет хорошо.