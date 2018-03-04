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Это очень печально – Пионтковский о состоянии здоровья Путина

5687 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото из открытых источников

Недавнее обращение российского президента Владимира Путина свидетельствует о том, что Владимир Путин действительно имеет проблемы с состоянием здоровья.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью изданию "Апостроф".

"С каким энтузиазмом рассказывал Путин об этих новых игрушках. Видно было, что он не придумывает. Вот первая часть его речи была очень скучной – он бормотал, а аудитория встречала его скучно. Все, что он говорил об улучшении жизни – он понимал, что врет, и аудитория это понимала. А во второй части Путин рассказывал о ракете с огромным энтузиазмом", – вспоминает Пионтковский.

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Он напомнил конфуз, который случился во время съемок документального фильма. Тогда Путин показал режиссеру кадры из компьютерной игры и выдал их за удар российских военных по террористам в Сирии. Поэтому политолог отмечает, что в другой стране после такого президент пошел бы в отставку.

"Это тяжелое состояние в российском обществе. Путин действительно находится уже на такой стадии ментального разложения, что по состоянию здоровья он может оказаться не на своем посту, не будучи физиологически способным выполнять свои задачи. Но на его месте окажется кто-то из этой толпы – и это все очень печально и очень трудно", – добавил Пионтковский.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России
Источник: 24 Канал
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