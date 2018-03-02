Похоже, вылечить уже нельзя, – Тимчук остро высказался о Путине

Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию, во время которого СССР был назван "национальными границами" России, было "шизофреническим".

Об этом написал народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.

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Нардеп прокомментировал слова Путина, который заявил, что "после распада СССР Россия потеряла значительную часть территории, населения" и другие.

"Даже самые ярые коммунисты во времена СССР изо всех сил старались изобразить "дружную семью народов", где якобы все равны. Для Путина же весь бывший СССР – это "Россия". Это ее, бл .., "национальные границы". Проще говоря, геополитический шизофреник Путин утверждает, что Украина – это "национальные границы России". Пожалуй, никто не может раскрыть глубины моральной, этической, человеческой деградации России и россиян полнее, чем ее сумасшедший царек", – отметил нардеп.

Тимчук считает, что "Путина, похоже, уже нельзя вылечить. Только усыпить".