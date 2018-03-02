Схоже, вилікувати вже не можна, – Тимчук гостро висловився про Путіна

Звернення президента Російської Федерації Володимира Путіна до Федеральних зборів, під час якого СРСР було названо "національними кордонами" Росії, було "шизофренічним",

Про це написав народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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Нардеп прокоментував слова Путіна, який заявив, що "після розпаду СРСР Росія втратила значну частину території, населення" тощо.

"Навіть самі комуністи за часів СРСР щосили намагалися зобразити "дружну сім'ю народів", де нібито всі рівні. Для Путіна ж увесь колишній СРСР – це "Росія". Це її, бл.., "національні кордони". Простіше кажучи, геополітичний шизофренік Путін стверджує, що Україна – це "національні кордони Росії". Мабуть, ніхто не може розкрити глибини моральної, етичної, людської деградації Росії та росіян повніше, аніж її божевільний царьок", – зазначив нардеп.

Тимчук вважає, що "Путіна, схоже, уже не можна вилікувати. Тільки приспати".