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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Схоже, вилікувати вже не можна, – Тимчук гостро висловився про Путіна

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Тимчук назвав Путіна геополітичним шизофреніком
Тимчук назвав Путіна геополітичним шизофреніком / Фото з відкритих джерел

Звернення президента Російської Федерації Володимира Путіна до Федеральних зборів, під час якого СРСР було названо "національними кордонами" Росії, було "шизофренічним",

Про це написав народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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Нардеп прокоментував слова Путіна, який заявив, що "після розпаду СРСР Росія втратила значну частину території, населення" тощо.

"Навіть самі комуністи за часів СРСР щосили намагалися зобразити "дружну сім'ю народів", де нібито всі рівні. Для Путіна ж увесь колишній СРСР – це "Росія". Це її, бл.., "національні кордони". Простіше кажучи, геополітичний шизофренік Путін стверджує, що Україна – це "національні кордони Росії". Мабуть, ніхто не може розкрити глибини моральної, етичної, людської деградації Росії та росіян повніше, аніж її божевільний царьок", – зазначив нардеп.

Тимчук вважає, що "Путіна, схоже, уже не можна вилікувати. Тільки приспати".

Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Новини Росії СРСР
Джерело: 24 Канал
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