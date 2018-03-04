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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Це дуже сумно – Піонтковський про стан здоров’я Путіна

10979 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Нещодавне звернення російського президента Володимира Путіна свідчить про те, що Володимир Путін справді має проблеми зі станом здоров’я.

Про це заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю виданню "Апостроф".

"З яким ентузіазмом розповідав Путін про ці нові іграшки. Видно було, що він не вигадує. Ось перша частина його промови була дуже нудною – він бубонів, а аудиторія зустрічала його нудно. Все, що він говорив про покращення життя – він розумів, що бреше, і аудиторія це розуміла. А в другій частині Путін розповідав про ракету з величезним ентузіазмом", – пригадує Піонтковський.

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Він нагадав конфуз, який трапився під час зйомок документального фільму. Тоді Путін показав режисерові кадри з комп'ютерної гри і видав їх за удар російських військових по терористах в Сирії. Тож політолог зауважує, що в іншій країні після такого президент пішов би у відставку.

"Це важкий стан в російському суспільстві. Путін дійсно перебуває вже на такій стадії ментального розкладання, що за станом здоров'я він може виявитися не на своєму посту, не будучи фізіологічно здатним виконувати свої завдання. Але на його місці виявиться хтось із цього натовпу – і це все дуже сумно і дуже важко ", – додав Піонтковський.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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