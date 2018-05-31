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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Это опасно: МИД Литвы осудил инсценировку убийства Бабченко

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Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс / Фото из открытых источников

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что не понимает инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает Delfi.

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Министр утверждает, что единственная хорошая новость в этой истории заключается в том, что Бабченко жив.

"Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо. Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории то, что он жив", – заявил Линас Линкявичюс.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить как свидетель.

Кто такой Аркадий Бабченко?Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследований. Сначала переехал в Прагу, позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.

Теги: Новости политики "Убийство" Аркадия Бабченко Литва
Источник: 24 Канал
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