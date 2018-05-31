Це небезпечно: МЗС Литви засудила інсценування вбивства Бабченка

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс каже, що не розуміє інсценізацію вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко.

Про це повідомляє Delfi.

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Міністр стверджує, що єдина хороша новина в цій історії полягає в тому, що Бабченко живий.

"Я не розумію таких "спецоперацій", це для мене незбагненно. Звичайно, єдина хороша новина в усій цій історії те, що він живий", – заявив Лінас Лінкявічюс.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка буде проходити як свідок.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.