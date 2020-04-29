"Это плохое решение": мэр Каховки выступает против закрытия города на карантин

Из-за вспышки коронавируса закрывают на карантин Каховку на Херсонщине. Там на сегодня обнаружили 22 случая заболевания COVID-19. Ограничения начали действовать 29 апреля в 8 утра и будут действовать как минимум до 4 мая.

По мнению мэра Каховки Андрея Дьяченко, закрыть город – было плохим решением. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

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По его словам, как он, так и жители города негативно относятся к таким ограничениям и можно было обойтись без столь суровых мер. Однако это было решением Херсонской областной комиссии, которой необходимо подчиняться.

Андрей Дяченко отметил, что на сегодня приняты необходимые меры безопасности, и их могло быть достаточно:

инфицированные были обнаружены и находятся на самоизоляции;

все их места проживания обрабатываются необходимыми средствами: многоэтажки, дворы, квартиры, улицы, частные сектора.

Население Каховки – 37 тысяч человек, инфицированных пока – 22 человека.

Городской глава отметил, что Каховка расположена рядом со многими другими городами, и это может стать проблемой в передвижении работников с различных предприятий.

"Мы сегодня в электронной форме обратились ко всем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города, чтобы они подали списки транспорта и сотрудников. Каховка расположена рядом с рядом городов, и между этими пунктами почти нет расстояния, часто границей является просто забор. Было очень много звонков с предприятий, расположенных в соседних городах, как добираться работникам. Одни предприятия обеспечивают работоспособность других, а те соответственно наполняют госбюджет", – пояснил важность проблемы мэр Каховки.

Каховка это не просто 37 тысяч населения, – это центр аграрной переработки овощной продукции в Украине. Здесь самая дорогая земля, по 2 урожая выращивают в год... За март город потерял 10%, в апреле ждем примерно минус 15% прибыли в местный бюджет,

– отметил Дяченко.

Важное о блокпостах. Пропускать в город будут лишь людей с пропиской в Каховке, а также спецтранспорт. На трех въездах в город уже установили мобильные блокпосты, саму же Каховку будет усиленно патрулировать полиция. Военные два дня будут следить за соблюдением карантина, информирует пресс-служба Нацгвардии. По словам мэра, пока еще нет жесткого режима, и возможность уехать из Каховки есть. Никаких инцидентов на блокпостах не происходит, проводятся разъяснительные работы.

Что известно об инфицированных в Каховке