18:19
29 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      "Это плохое решение": мэр Каховки выступает против закрытия города на карантин

      - Читати новину українською

      Из-за вспышки коронавируса закрывают на карантин Каховку на Херсонщине. Там на сегодня обнаружили 22 случая заболевания COVID-19. Ограничения начали действовать 29 апреля в 8 утра и будут действовать как минимум до 4 мая.

      По мнению мэра Каховки Андрея Дьяченко, закрыть город – было плохим решением. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

      К теме Центром вспышки коронавируса в Каховке стал завод минеральных вод: что известно

      По его словам, как он, так и жители города негативно относятся к таким ограничениям и можно было обойтись без столь суровых мер. Однако это было решением Херсонской областной комиссии, которой необходимо подчиняться.

      Андрей Дяченко отметил, что на сегодня приняты необходимые меры безопасности, и их могло быть достаточно:

      • инфицированные были обнаружены и находятся на самоизоляции;
      • все их места проживания обрабатываются необходимыми средствами: многоэтажки, дворы, квартиры, улицы, частные сектора.

      Население Каховки – 37 тысяч человек, инфицированных пока – 22 человека.

      Городской глава отметил, что Каховка расположена рядом со многими другими городами, и это может стать проблемой в передвижении работников с различных предприятий.

      "Мы сегодня в электронной форме обратились ко всем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города, чтобы они подали списки транспорта и сотрудников. Каховка расположена рядом с рядом городов, и между этими пунктами почти нет расстояния, часто границей является просто забор. Было очень много звонков с предприятий, расположенных в соседних городах, как добираться работникам. Одни предприятия обеспечивают работоспособность других, а те соответственно наполняют госбюджет", – пояснил важность проблемы мэр Каховки.

      Каховка это не просто 37 тысяч населения, – это центр аграрной переработки овощной продукции в Украине. Здесь самая дорогая земля, по 2 урожая выращивают в год... За март город потерял 10%, в апреле ждем примерно минус 15% прибыли в местный бюджет,
      – отметил Дяченко.

      Важное о блокпостах. Пропускать в город будут лишь людей с пропиской в Каховке, а также спецтранспорт. На трех въездах в город уже установили мобильные блокпосты, саму же Каховку будет усиленно патрулировать полиция. Военные два дня будут следить за соблюдением карантина, информирует пресс-служба Нацгвардии. По словам мэра, пока еще нет жесткого режима, и возможность уехать из Каховки есть. Никаких инцидентов на блокпостах не происходит, проводятся разъяснительные работы.

      Что известно об инфицированных в Каховке

      • По словам мэра города, большая часть больных – это работники частной компании, которая занимается разливом минеральной воды. Еще 7 человек – это близкое окружение женщины, у которой первой нашли коронавирус.
      • Количество инфицированных пока – 22 человека, все – на самоизоляции. Эти люди инфицированы, однако переносят болезнь очень легко – пояснил городской глава.
      • Сейчас предприятие временно закрыто. Отгрузка продукции заблокирована. 

       

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Херсона
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук
      Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      27 апреля , 22:37 Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      Сергій Лещенко