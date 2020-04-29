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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      "Це погане рішення": мер Каховки виступає проти закриття міста на карантин

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      Через спалах коронавірусу закривають на карантин Каховку на Херсонщині. Там на сьогодні виявили 22 випадки захворювання на COVID-19. Обмеження почали діяти 29 квітня о 8 ранку і будуть чинними щонайменше до 4 травня.

      На думку мера Каховки Андрія Дяченка, закрити місто – було поганим рішенням. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

      До теми Осередком спалаху коронавірусу в Каховці став завод мінеральних вод: що відомо

      За його словами, як він, так і мешканці міста негативно ставляться до таких обмежень, мовляв, можна було обійтися без настільки суворих заходів. Однак це було рішенням Херсонської обласної комісії, якому необхідно підпорядковуватися.

      Андрій Дяченко зазначив, що на сьогодні вжито необхідних заходів безпеки, і їх могло вистачити:

      • інфіковані були виявлені і перебувають на самоізоляції;
      • всі їхні місця проживання обробляються необхідними засобами: багатоповерхівки, двори, квартири, вулиці, приватні сектори.

      Кількість населення Каховки – 37 тисяч людей, інфікованих наразі – 22 людини. 

      Міськи голова наголосив, що Каховка розташована поруч з багатьма іншими містечками, і це може стати проблемою у пересуванні працівників з різних підприємств.

      "Ми сьогодні в електронній формі звернулися до всіх підприємств, які забезпечують життєздатність міста, щоб вони подали списки транспорту та співробітників. Каховка розташована поруч з низкою міст, і між цими пунктами майже немає відстані, часто кордоном є просто паркан. Було дуже багато дзвінків із підприємств, які розташовані в сусідніх містах, як добиратися працівникам. Одні підприємства забезпечують працездатність інших, а ті відповідно наповнюють держбюджет", – пояснив важливість проблеми мер Каховки.

      Каховка це не просто 37 тисяч населення, – це центр аграрної переробки овочевої продукції в Україні. Тут найдорожча земля, по 2 врожаї вирощують в рік… За березень місто втратило 10%, в квітні чекаємо приблизно мінус 15% прибутку в місцевий бюджет,
      – наголосив Дяченко.

      Важливе про блокпости. Пропускатимуть у місто лише людей з пропискою у Каховці, а також спецтранспорт. На трьох в'їздах у місто вже встановили мобільні блокпости, саму ж Каховку посилено патрулюватиме поліція. Військові два дні слідкуватимуть за дотриманням карантину, інформує пресслужба Нацгвардії. За словами мера, наразі ще немає жорсткого режиму, і можливість виїхати з Каховки є. Ніяких інцидентів на блокпостах не відбувається, проводяться роз'яснювальні роботи.

      Що відомо про інфікованих у Каховці

      • За словами мера міста, найбільша частина хворих – це працівники приватної компанії, яка займається розливом мінеральної води. Ще 7 людей – це близьке оточення жінки, у якої першої знайшли коронавірус.
      • Кількість інфікованих наразі – 22 людини, всі – на самоізоляції. Ці люди інфіковані, однак переносять хворобу дуже легко – пояснив міський голова.
      • Наразі підприємство тимчасово зачинено. Відвантаження продукції заблоковано.

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Херсона
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