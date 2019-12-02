Это подарок для всей Украины, – Зеленский о задержании Альперина
На прошлой неделе было большое задержания на таможне, очень много обысков: сначала 30, потом еще 20. После этого были еще задержания – в частности, так называемого "короля одесской контрабанды" Вадима Альперина.
Перед его задержанием президент Владимир Зеленский через соцсети объявил о поисках Альперина. За ценную информацию он даже пообещал подарки. Впоследствии Альперин сам пришел в САП, где его задержали работники НАБУ. Глава государства прокомментировал события в своем очередном видеообращении к украинцам.
Важно: Суд избрал "королю контрабанды" Альперину меру пресечения
Я обещал: кто нам отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Это – правда. Его схватили "НАБУшники", молодцы-ребята. Потом я им предложил подарок, но они сказали: "Нет, это будет ощущение, что Офис Президента влияет на "НАБУшников". Подарок мой не взяли, но я им очень благодарен. Они сделали подарок всей Украине,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
В чем обвиняют Альперина?
Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Вследствие этого интересы государства понесли убытки более чем на 77,7 миллиона гривен. Кроме Альперина, подозреваемыми по делу являются еще 10 человек, 7 из которых – чиновники ДГФС и таможни.
Зеленский о задержании Альперина: видео
Как задерживали Альперина:
- Вечером 26 ноября Владимир Зеленский объявил о поисках Вадима Альперина, которого назвал одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Президент пообещал ценные подарки тем, кто поможет НАБУ поймать одного из главных действующих персонажей в преступном мире.
- На следующий день адвокат объявленного в розыск одесского бизнесмена в соцсетях рассказал, что Альперин ничего не знает о том, что его разыскивают НАБУ и САП, а эту информацию он узнал из СМИ.
- Впоследствии Альперин появился в САП на встречу с прокурором, чтобы поговорить о своем деле. Однако там Альперина ждали работники НАБУ, которые и задержали его.
- 29 ноября Альперину избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 70 миллионов гривен.