Это подарок для всей Украины, – Зеленский о задержании Альперина

На прошлой неделе было большое задержания на таможне, очень много обысков: сначала 30, потом еще 20. После этого были еще задержания – в частности, так называемого "короля одесской контрабанды" Вадима Альперина.

Перед его задержанием президент Владимир Зеленский через соцсети объявил о поисках Альперина. За ценную информацию он даже пообещал подарки. Впоследствии Альперин сам пришел в САП, где его задержали работники НАБУ. Глава государства прокомментировал события в своем очередном видеообращении к украинцам.

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Я обещал: кто нам отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Это – правда. Его схватили "НАБУшники", молодцы-ребята. Потом я им предложил подарок, но они сказали: "Нет, это будет ощущение, что Офис Президента влияет на "НАБУшников". Подарок мой не взяли, но я им очень благодарен. Они сделали подарок всей Украине,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

В чем обвиняют Альперина?

Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Вследствие этого интересы государства понесли убытки более чем на 77,7 миллиона гривен. Кроме Альперина, подозреваемыми по делу являются еще 10 человек, 7 из которых – чиновники ДГФС и таможни.

Зеленский о задержании Альперина: видео

Как задерживали Альперина: