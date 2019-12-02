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      Это подарок для всей Украины, – Зеленский о задержании Альперина

      61 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      На прошлой неделе было большое задержания на таможне, очень много обысков: сначала 30, потом еще 20. После этого были еще задержания – в частности, так называемого "короля одесской контрабанды" Вадима Альперина.

      Перед его задержанием президент Владимир Зеленский через соцсети объявил о поисках Альперина. За ценную информацию он даже пообещал подарки. Впоследствии Альперин сам пришел в САП, где его задержали работники НАБУ. Глава государства прокомментировал события в своем очередном видеообращении к украинцам.

      Важно: Суд избрал "королю контрабанды" Альперину меру пресечения

      Я обещал: кто нам отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Это – правда. Его схватили "НАБУшники", молодцы-ребята. Потом я им предложил подарок, но они сказали: "Нет, это будет ощущение, что Офис Президента влияет на "НАБУшников". Подарок мой не взяли, но я им очень благодарен. Они сделали подарок всей Украине,
      – подчеркнул Владимир Зеленский.

      В чем обвиняют Альперина?
      Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Вследствие этого интересы государства понесли убытки более чем на 77,7 миллиона гривен. Кроме Альперина, подозреваемыми по делу являются еще 10 человек, 7 из которых – чиновники ДГФС и таможни.

      Зеленский о задержании Альперина: видео

      Как задерживали Альперина:

      • Вечером 26 ноября Владимир Зеленский объявил о поисках Вадима Альперина, которого назвал одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Президент пообещал ценные подарки тем, кто поможет НАБУ поймать одного из главных действующих персонажей в преступном мире.
      • На следующий день адвокат объявленного в розыск одесского бизнесмена в соцсетях рассказал, что Альперин ничего не знает о том, что его разыскивают НАБУ и САП, а эту информацию он узнал из СМИ.
      • Впоследствии Альперин появился в САП на встречу с прокурором, чтобы поговорить о своем деле. Однако там Альперина ждали работники НАБУ, которые и задержали его.
      • 29 ноября Альперину избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 70 миллионов гривен.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Государственная таможенная служба НАБУ Вадим Альперин
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