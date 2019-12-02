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      Це подарунок для всієї України, – Зеленський про затримання Альперіна

      1384 Читать новость на русском
      Володимир Зеелнський / Getty images

      Минулого тижня було велике затримання на митниці, дуже багато обшуків: спочатку – 30, потім ще 20. Після цього були ще затримання – зокрема, так званого "короля одеської контрабанди" Вадима Альперіна.

      Перед його затриманням президент Володимир Зеленський через соцмережі оголосив про пошуки Альперіна. За цінну інформацію він навіть пообіцяв подарунки. Згодом Альперін сам прийшов до САП, де його затримали працівники НАБУ. Глава держави прокоментував події у своєму чергову відеозверненні до українців.

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      Я обіцяв: хто нам віддасть пана Альперіна, той отримає подарунок. Це – правда. Його схопили "НАБУшники", молодці-хлопці. Потім я їм запропонував подарунок, але вони сказали: "Ні, це буде відчуття, що Офіс Президента впливає на "НАБУшників". Подарунок мій не взяли, але я їм дуже вдячний. Вони зробили подарунок всій Україні,
      – наголосив Володимир Зеленський.

      У чому звинувачують Альперіна? Слідство вважає Альперіна керівником злочинної організації, що скоювала злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Внаслідок цього інтереси держави зазнали збитків на понад 77,7 мільйона гривень. Окрім Альперіна, підозрюваними у справі є ще 10 осіб, 7 з яких – посадовці ДФС та митниці.

      Зеленський про затримання Альперіна: відео

      Як затримували Альперіна:

      • Увечері 26 листопада Володимир Зеленський оголосив про пошуки Вадима Альперіна, якого назвав одним з хрещених батьків контрабанди в Україні. Президент пообіцяв цінні подарунки тим, хто допоможе НАБУ упіймати одного із головних дійових персонажів у злочинному світі.
      • Наступного дня адвокат оголошеного у розшук одеського бізнесмена соцмережах розповів, що Альперін нічого не знає про те, що його розшукують НАБУ та САП, а цю інформацію він дізнався зі ЗМІ.
      • Згодом Альперін з’явився до САП на зустріч із прокурором, щоб поговорити про свою справу. Проте там на Альперіна чекали працівники НАБУ, які й затримали його.
      • 29 листопада Альперіну обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 70 мільйонів гривень.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Вадим Альперін НАБУ Державна митна служба
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