Це подарунок для всієї України, – Зеленський про затримання Альперіна

Минулого тижня було велике затримання на митниці, дуже багато обшуків: спочатку – 30, потім ще 20. Після цього були ще затримання – зокрема, так званого "короля одеської контрабанди" Вадима Альперіна.

Перед його затриманням президент Володимир Зеленський через соцмережі оголосив про пошуки Альперіна. За цінну інформацію він навіть пообіцяв подарунки. Згодом Альперін сам прийшов до САП, де його затримали працівники НАБУ. Глава держави прокоментував події у своєму чергову відеозверненні до українців.

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Я обіцяв: хто нам віддасть пана Альперіна, той отримає подарунок. Це – правда. Його схопили "НАБУшники", молодці-хлопці. Потім я їм запропонував подарунок, але вони сказали: "Ні, це буде відчуття, що Офіс Президента впливає на "НАБУшників". Подарунок мій не взяли, але я їм дуже вдячний. Вони зробили подарунок всій Україні,

– наголосив Володимир Зеленський.

У чому звинувачують Альперіна? Слідство вважає Альперіна керівником злочинної організації, що скоювала злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Внаслідок цього інтереси держави зазнали збитків на понад 77,7 мільйона гривень. Окрім Альперіна, підозрюваними у справі є ще 10 осіб, 7 з яких – посадовці ДФС та митниці.

Зеленський про затримання Альперіна: відео

Як затримували Альперіна: