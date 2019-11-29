Суд обрав "королю контрабанди" Альперіну запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Вадимові Альперіну у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 70 мільйонів гривень. Альперіна підозрюють у створення злочинної організації, зловживання владою або службовим становищем та ухиленні від сплати податків.

Що відомо про запобіжний захід Альперіну

Як повідомляє "Центр протидії корупції" у своєму твіттері, рішення про запобіжний захід Альперіну оголосила суддя Мовчан.

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Таким чином, Альперін перебуватиме під вартою щонайменше до 25 січня. Щоправда, він має право внести заставу у сумі 36 тисяч 440 прожиткових мінімумів. Це дорівнює 70 мільйонів гривень. У разі внесення застави суд зобов’язав Альперіна:

здати паспорти,

носити електронний браслет,

з’являтися за першою вимогою до правоохоронців.

На думку сторони обвинувачення, якщо Альперін перебуватиме на волі, є ризик, що він впливатиме на свідків і знищить докази.

Суддя Мовчан оголошує рішення про запобіжний захід «королю контрабанди» Вадиму Альперіну pic.twitter.com/v6p5aj8GDM — ЦПК (@Shabunin) 29 November 2019

У чому звинувачують Альперіна

Слідство вважає Альперіна керівником злочинної організації, що скоювала злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Внаслідок цього інтереси держави зазнали збитків на понад 77,7 мільйона гривень. Окрім Альперіна, підозрюваними у справі є ще 10 осіб, 7 з яких – посадовці ДФС та митниці.

Крім того, Альперін міг впливати на хід попереднього розслідування правоохоронців (2017 – 18 роки), пропонував (а, можливо, й давав) тисячі доларів хабарів правоохоронцям, суддям, прокурорам. За словами сторони обвинувачення, дані, вилучені з телефона та електронної пошти Альперіна, свідчать про те, що співробітники правоохоронних органів надсилали йому таємну інформацію, зокрема про слідчі дії, які планують щодо нього.

Так, прокурори надали суду матеріали про те, що судді окружного адмінсуду Одеської області ухвалювали вигідні для компаній Альперіна рішення. Це допомогло отримати незаконне зменшення мита. Фігурують імена суддів Єфіменка та Кравченка.

Також прокурори зачитали суду списки хабарів від Альперіна митникам, суддям, поліції. Водночас сторона обвинувачення переконує, що підозрюваний має ізраїльське громадянство, і активно ним користується.

Також прокурор зачитує «лист витрат» на хабарі суддям, називаючи суми в тисячі доларів, навіть 25 тисяч доларів. Такі от «судові збори» pic.twitter.com/HhJX01Ows5 — ЦПК (@Shabunin) 29 November 2019

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Що каже захист Альперіна

Захист Альперіна, зі свого боку, заявив, що усі докази слідства є маніпулятивними та необґрунтованими. Адвокат Андрій Федур каже, що прокурори не надали жодних об’єктивних даних, що вказані у матеріалах справи телефон та електронна пошта належать Альперіну. Він вказав, що прокурори оперують даними з іншого провадження, яке розслідувала Генеральна прокуратура.

Також захист поскаржився на "незаконне затримання", оскільки Альперін, мовляв, прийшов на допит сам, коли дізнався про підозру буцімто від адвокатів.

Як шукали та затримували Альперіна

26 листопада Президент Володимир Зеленський закликав допомогти в пошуках Альперіна, назвавши останнього "хрещеним батьком контрабанди в Україні".

Адвокат Альперіна заявив, що його клієнт нікуди не тікав. І наступного дня Альперін з’явився до САП на зустріч із прокурором, щоб поговорити про свою справу. Проте там на Альперіна чекали працівники НАБУ, які й затримали його. Згодом затриманому оголосили підозру.