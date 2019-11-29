Суд избрал "королю контрабанды" Альперину меру пресечения

Суд избрал меру пресечения Вадиму Альперину в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 70 миллионов гривен. Альперина подозревают в создании преступной организации, злоупотреблении властью или служебным положением и уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает "Центр противодействия коррупции" в своем твиттере, решение о мере пресечения Альперину объявила судья Мовчан.

Таким образом, Альперин будет находиться под стражей минимум до 25 января. Правда, он имеет право внести залог в сумме 36 440 тысяч прожиточных минимумов. Это равно 70 миллионам гривен. В случае внесения залога суд обязал Альперина:

сдать паспорта,

носить электронный браслет,

являться по первому требованию к правоохранителям.

По мнению стороны обвинения, если Альперин будет находиться на свободе, есть риск, что он будет влиять на свидетелей и уничтожит доказательства.

Суддя Мовчан оголошує рішення про запобіжний захід «королю контрабанди» Вадиму Альперіну pic.twitter.com/v6p5aj8GDM — ЦПК (@Shabunin) 29 November 2019

Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. В результате интересы государства понесли убытки на более чем 77,7 миллиона гривен. Кроме Альперина, подозреваемыми в деле являются еще 10 человек, 7 из которых – чиновники ГФС и таможни.

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Как искали и задерживали Альперина

26 ноября Президент Владимир Зеленский призвал помочь в поисках Альперина, назвав последнего "крестным отцом контрабанды в Украине".

Адвокат Альперина заявил, что его клиент никуда не убегал. И на следующий день Альперин появился в САП на встречу с прокурором, чтобы поговорить о своем деле. Однако там Альперина ждали работники НАБУ, которые и задержали его. Впоследствии задержанному объявили подозрение.