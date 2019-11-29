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      Суд избрал "королю контрабанды" Альперину меру пресечения

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      Суд избрал Альперину меру пресечения / fakty.ua

      Суд избрал меру пресечения Вадиму Альперину в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 70 миллионов гривен. Альперина подозревают в создании преступной организации, злоупотреблении властью или служебным положением и уклонении от уплаты налогов.

      Как сообщает "Центр противодействия коррупции" в своем твиттере, решение о мере пресечения Альперину объявила судья Мовчан.

      Таким образом, Альперин будет находиться под стражей минимум до 25 января. Правда, он имеет право внести залог в сумме 36 440 тысяч прожиточных минимумов. Это равно 70 миллионам гривен. В случае внесения залога суд обязал Альперина:

      • сдать паспорта,
      • носить электронный браслет,
      • являться по первому требованию к правоохранителям.

      По мнению стороны обвинения, если Альперин будет находиться на свободе, есть риск, что он будет влиять на свидетелей и уничтожит доказательства.

      Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. В результате интересы государства понесли убытки на более чем 77,7 миллиона гривен. Кроме Альперина, подозреваемыми в деле являются еще 10 человек, 7 из которых – чиновники ГФС и таможни.

      К теме: Возвращение Хорошковского: откуда растут ноги у охоты за "крестным отцом" Альпериным

      Как искали и задерживали Альперина

      26 ноября Президент Владимир Зеленский призвал помочь в поисках Альперина, назвав последнего "крестным отцом контрабанды в Украине".

      Адвокат Альперина заявил, что его клиент никуда не убегал. И на следующий день Альперин появился в САП на встречу с прокурором, чтобы поговорить о своем деле. Однако там Альперина ждали работники НАБУ, которые и задержали его. Впоследствии задержанному объявили подозрение.

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      Автор: Андрей Шляхтин, Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Судьи Расследования Вадим Альперин Пошлина Налоги
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